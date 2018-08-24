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Samsung Galaxy Note 9 обошёл по количеству предзаказов Galaxy S9

Представители южнокорейской компании Samsung поделились данными о спросе на современный новый флагман Samsung Galaxy Note 9 со стилусом. Устройство обошло Galaxy S9 по количеству предварительных заказов примерно на 30–50 процентов.

Samsung Galaxy Note 9 обошёл по количеству предзаказов Galaxy S9


Стоит отметить, что приём предзаказов южнокорейский бренд пока не закончил. Новый смартфон должен появиться в продаже уже 24 августа. Samsung Galaxy Note 9 представили в Нью-Йорке 9 августа. Фишкой данного устройства является стилус S Pen. При помощи него можно полноценно управлять данным гаджетом, а именно делать фотографии, переключать музыку, а также слайды.

Сильными сторонами нового южнокорейского смартфона также является автономность, камера с изменяемой диафрагмой, скорость передачи информации. Средства массовой информации раньше передавали, что компания планирует активно продвигать версию Note 9 при помощи акций в современных магазинах электроники.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:50
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