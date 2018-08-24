Samsung Galaxy Note 9 обошёл по количеству предзаказов Galaxy S9

Стоит отметить, что приём предзаказов южнокорейский бренд пока не закончил. Новый смартфон должен появиться в продаже уже 24 августа. Samsung Galaxy Note 9 представили в Нью-Йорке 9 августа. Фишкой данного устройства является стилус S Pen. При помощи него можно полноценно управлять данным гаджетом, а именно делать фотографии, переключать музыку, а также слайды.Сильными сторонами нового южнокорейского смартфона также является автономность, камера с изменяемой диафрагмой, скорость передачи информации. Средства массовой информации раньше передавали, что компания планирует активно продвигать версию Note 9 при помощи акций в современных магазинах электроники.