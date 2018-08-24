Российский журналист обнаружил что у многих людей на боковой части указательного пальца имеется загадочный рубец

Простым совпадением это вряд ли можно считать. Публицист рассказал об этом пользователям Рунета. При этом множество россиян прислали журналисту фото своих пальцев с подобным таинственным рубцом. Он у одних выпуклый и очень заметный. У других данный рубец очень светлый, практически неразличимый. Поздней выяснилось, что такая аномалия имеется и у женщин. Они также не могут объяснить появление данного шрама.В Сети специалисты отметили, что правши довольно легко ранят это место ножом либо прочим инструментом. Другие считают, что речь идет в данном случае о рудименте, неизвестном науке. Согласно гипотезе третьих экспертов, люди с таким рубцом помечены высшими силами.