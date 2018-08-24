Российские операторы связи выступили против принципа сетевой нейтральности

В союзе операторов высказали общее мнение компаний о том, что сетевая нейтральность в дальнейшем может привести к утрате саморазвития российского сегмента виртуальной паутины. Некоторое время назад стали чаще происходить ситуации, когда к отдельным ресурсам применялись самые высокие скорости передачи данных, а остальным не удавалось ни при каких обстоятельствах получить высокоскоростной доступ. Вместе с тем, нынешнее положение дел крайне беспокоит четырех крупных российских операторов связи.В том случае, если в дальнейшем у каждого из ресурсов появятся одинаковые возможности, то в дальнейшем может появиться значительно больше вопросов и проблем, с которыми справиться будет крайне сложно. В скором времени станут известны первые результаты вводимой технологии 5G, из-за которой и появились некоторые претензии у крупнейших отечественных операторов связи.