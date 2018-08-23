В Курске после парада танк Т-34 во время погрузки на трал перевернулся на бок

Танк Т-34 прошел во главе масштабного военного парада, приуроченного к 75-летию победы в бите на Курской дуге. Всего в мероприятии было задействовано более 70 единиц военной техники, большую часть их которой составило современное вооружение. По словам очевидцев, во время погрузки танка в нем находился механик, отделавшийся испугом.В ходе падения танк проломил часть тротуара и бордюра. По предварительным данным, в ходе инцидента никто не пострадал.