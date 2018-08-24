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Мать сняла на видео следящего за ее дочерью пришельца

Матери удалось зафиксировать на видео следящего за ее дочерью пришельца. Соответствующий ролик был опубликован на канале YouTube.

Мать сняла на видео следящего за ее дочерью пришельца

Видеоролик появился в Интернете на канале The Hidden Underbelly. Там рассказывается о переживаниях девочки и ее родительницы, которые утверждают, что столкнулись с аномальным явлением. Мать начала опасаться за жизнь своей дочери, которую преследуют неизвестные сущности, и установила в доме видеокамеры, чтобы обеспечить безопасность ребенку.


На одном из роликов, которые родительница публиковала в Сети, ее маленькая дочка танцует перед камерой, а за окном за ней наблюдает непонятная фигура, напоминающая инопланетянина. Успевшие просмотреть видеозапись пользователи Сети уверены, что на кадрах запечатлен демон или пришелец. Некоторые считают, что силуэт, который попал в запись, напоминает гуманоида из научно-фантастического фильма.

 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 00:10
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