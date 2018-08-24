Мать сняла на видео следящего за ее дочерью пришельца

Видеоролик появился в Интернете на канале The Hidden Underbelly. Там рассказывается о переживаниях девочки и ее родительницы, которые утверждают, что столкнулись с аномальным явлением. Мать начала опасаться за жизнь своей дочери, которую преследуют неизвестные сущности, и установила в доме видеокамеры, чтобы обеспечить безопасность ребенку.На одном из роликов, которые родительница публиковала в Сети, ее маленькая дочка танцует перед камерой, а за окном за ней наблюдает непонятная фигура, напоминающая инопланетянина. Успевшие просмотреть видеозапись пользователи Сети уверены, что на кадрах запечатлен демон или пришелец. Некоторые считают, что силуэт, который попал в запись, напоминает гуманоида из научно-фантастического фильма.