Нибиру высасывает вулкан «Древесный дьявол»

Многие специалисты уверены, что извержение «Древесного дьявола» можно объяснить изменением гравитационного поля Земли на определенной территории. Выплеск грязи на поверхность также сопровождался землетрясениями различной мощности, что может говорить о повышении сейсмической активности. Тринидад и Тобаго располагаются на плоской части тектонической плиты, ввиду чего подобные толчки считаются аномальными.Уфологи назвали возможные последствия приближения Нибиру к Земле «Грязевым апокалипсисом, так как вулканы, извергающиеся под ее воздействием, давно погасли. Противники подобных теорий утверждают, что на самом деле планеты не существует, а все катаклизмы вызваны смещением земной коры.