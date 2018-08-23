Audi Q8 в РФ начнут продавать в четвертом квартале этого года
Новый премиальный немецкий кроссовер Audi Q8 должен появится в продаже в РФ в четвертом квартале текущего года. На европейский автомобильный рынок новинку выпустили в августе этого года.
Транспортное средство обустроили трёхлитровым турбомотором на 286 л.с. Бензиновые версии в автосалоны дилеров приедут в 2019 году. Новая модель Audi Q8 построена на архитектуре MLB Evo. Транспортное средство получило пятиместный салон, а также агрессивный дизайн. Авто составит конкуренцию кроссоверам BMW X6, а также Mercedes-Benz GLE Coupe. Силовые агрегаты автомобиля приводятся в действие системой полного привода, восьмискоростной АКПП. Покупателям официально доступна пневматическая подвеска, а также полноуправляемое шасси. Авто также могут наделить гибридным модулем, состоящим из ионного аккумулятора, стартер-генератора.
Новая версия Audi Q8 в Германии продаётся за 76 300 евро. Транспортное средство в РФ будет стоить дороже дизельного кроссовера Audi Q7 за 4,4 млн руб.
Транспортное средство обустроили трёхлитровым турбомотором на 286 л.с. Бензиновые версии в автосалоны дилеров приедут в 2019 году. Новая модель Audi Q8 построена на архитектуре MLB Evo. Транспортное средство получило пятиместный салон, а также агрессивный дизайн. Авто составит конкуренцию кроссоверам BMW X6, а также Mercedes-Benz GLE Coupe. Силовые агрегаты автомобиля приводятся в действие системой полного привода, восьмискоростной АКПП. Покупателям официально доступна пневматическая подвеска, а также полноуправляемое шасси. Авто также могут наделить гибридным модулем, состоящим из ионного аккумулятора, стартер-генератора.
Новая версия Audi Q8 в Германии продаётся за 76 300 евро. Транспортное средство в РФ будет стоить дороже дизельного кроссовера Audi Q7 за 4,4 млн руб.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:55