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Audi Q8 в РФ начнут продавать в четвертом квартале этого года

Новый премиальный немецкий кроссовер Audi Q8 должен появится в продаже в РФ в четвертом квартале текущего года. На европейский автомобильный рынок новинку выпустили в августе этого года.

Audi Q8 в РФ начнут продавать в четвертом квартале этого года


Транспортное средство обустроили трёхлитровым турбомотором на 286 л.с. Бензиновые версии в автосалоны дилеров приедут в 2019 году. Новая модель Audi Q8 построена на архитектуре MLB Evo. Транспортное средство получило пятиместный салон, а также агрессивный дизайн. Авто составит конкуренцию кроссоверам BMW X6, а также Mercedes-Benz GLE Coupe. Силовые агрегаты автомобиля приводятся в действие системой полного привода, восьмискоростной АКПП. Покупателям официально доступна пневматическая подвеска, а также полноуправляемое шасси. Авто также могут наделить гибридным модулем, состоящим из ионного аккумулятора, стартер-генератора.

Новая версия Audi Q8 в Германии продаётся за 76 300 евро. Транспортное средство в РФ будет стоить дороже дизельного кроссовера Audi Q7 за 4,4 млн руб.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:55
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