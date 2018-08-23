Гибель планеты: Земля может превратиться в Венеру
Ученые рассказали, что Земля в будущем может превратиться в подобие Венеры. Причиной этому послужит увеличение яркости Солнца, которое прослеживается с начала 2000 года.
По словам специалистов, критические последствия от солнечных лучей большей силы будут заметны только через примерно миллиард лет. Уфологи начали обсуждать возможность приближения Нибиру, которая также скажется на климатической обстановке на Земле. В случае если Солнце все же начнет гаснуть, на планете могут начаться более явные природные катаклизмы, самым опасным их которых является наступление очередного ледникового периода.
Превращение Земли в подобие Венеры может произойти примерно через 3,5 миллиарда лет, так как процесс угасания звезды, как правило, занимает именно такой промежуток времени. Специалисты отмечают, что в настоящее время нет предпосылок для переживаний касательно глобального похолодания. Первые предсказания касательно угасания Солнца появились еще у древних шумеров. Тогда мудрецы предрекали столкновение звезды с другим небесным телом, что должно было погрузить Землю в полный мрак.
По словам специалистов, критические последствия от солнечных лучей большей силы будут заметны только через примерно миллиард лет. Уфологи начали обсуждать возможность приближения Нибиру, которая также скажется на климатической обстановке на Земле. В случае если Солнце все же начнет гаснуть, на планете могут начаться более явные природные катаклизмы, самым опасным их которых является наступление очередного ледникового периода.
Превращение Земли в подобие Венеры может произойти примерно через 3,5 миллиарда лет, так как процесс угасания звезды, как правило, занимает именно такой промежуток времени. Специалисты отмечают, что в настоящее время нет предпосылок для переживаний касательно глобального похолодания. Первые предсказания касательно угасания Солнца появились еще у древних шумеров. Тогда мудрецы предрекали столкновение звезды с другим небесным телом, что должно было погрузить Землю в полный мрак.
Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:55