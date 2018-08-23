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Бен Аффлек согласился пройти очередной курс лечения от алкоголизма

Накануне представители зарубежной прессы сообщили о том, что Бен Аффлек согласился пройти очередной курс лечения от алкоголизма. Двукратного обладателя премии «Оскар» лечь в клинику уговорила бывшая жена Дженифер Гарнер.

Экс-супруга голливудского актёра сама отвезла его в реабилитационный центр в городе Лос-Анджелесе, где ему будет проведён курс лечения. Дженифер Гарнер подала на развод с Аффлеком ещё в 2017 году, однако официально пара ещё состоит в браке и вместе воспитывает троих детей.

Бен Аффлек согласился пройти очередной курс лечения от алкоголизма


Недавно 46-летний актёр был замечен в компании модели журнала Playboy Шоны Секстон. При этом очевидцы отмечают, что вид у голливудской звезды был «не первой свежести». К тому же недавно в Сети была опубликована фотография, на которой запечатлен процесс, как Бен Аффлек получает из рук курьера коробку, наполненную бутылками с ликёром и пивом. Впервые проблемы с алкоголем у актёра возникли в 2001 году, после этого он уже лечился от зависимости.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 17:15
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