Бен Аффлек согласился пройти очередной курс лечения от алкоголизма

Экс-супруга голливудского актёра сама отвезла его в реабилитационный центр в городе Лос-Анджелесе, где ему будет проведён курс лечения. Дженифер Гарнер подала на развод с Аффлеком ещё в 2017 году, однако официально пара ещё состоит в браке и вместе воспитывает троих детей.Недавно 46-летний актёр был замечен в компании модели журнала Playboy Шоны Секстон. При этом очевидцы отмечают, что вид у голливудской звезды был «не первой свежести». К тому же недавно в Сети была опубликована фотография, на которой запечатлен процесс, как Бен Аффлек получает из рук курьера коробку, наполненную бутылками с ликёром и пивом. Впервые проблемы с алкоголем у актёра возникли в 2001 году, после этого он уже лечился от зависимости.