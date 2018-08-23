«Мы даже не целовались»: Экс-участник «Дома-2» Алексей Самсонов оправдался за измены

«У меня нет никаких отношений. Да, я действительно переписывался с одной девушкой. Она просто живет рядом с залом, где я занимаюсь. Я проводил ее до дома, и на этом все! Мы даже не целовались. Все остальное додумала моя жена», - заявил Алексей Самсонов.

«Ей так преподнесли информацию. Переубеждать Юлю смысла не было, да я и сам уже этого не хотел», - подметил Алексей Самсонов.

«Не удивлюсь, если скоро на «Дом-2» опять решит прийти Леша Самсонов! Заметила, что все рано или поздно, но возвращается на реалити», «Вы заметили, что в этом году очень много звездных разводов?! Очень жалко Щаулину, хорошая девчонка!», «Нужно было Юле раньше думать! У Лешки уже есть один ребенок, с которым он почти не общается, разве она думала, что сможет изменить взрослого мужика?», - продолжают писать преданные поклонники звездной парочки в социальных сетях.

Расставание экс-звезд прославленной телестройки «Дом-2» Алексея Самсонова и Юлии Щаулиной на сегодняшний день обсуждают буквально все преданные поклонники парочки.Со стороны многим верным фанатам звездного семейства показалось, что влюбленным удалось преодолеть кризис в своих отношениях и наконец-таки обзавестись таким желанным семейным счастьем и благополучием. Тем не менее, несколько дней назад бывшие участники «Дома-2» объявили о том, что твердо решили официально развестись.Алексей Самсонов обвинил свою еще законную супругу в том, что она ему не верна. В свою очередь Юлия Щаулина следом за мужем решила предоставить поклонникам доказательства того, что Леша неоднократно ей изменял. Сам же шоумен категорически отвергает подобные заявления обворожительной блондинки.Стоит напомнить, что не так давно Алексей признавался своим поклонникам, что Юлия не позволяет ему проведывать сына Мирона. По словам Самсонова, Щаулина намерена решать вопрос об опеке через суд. А вот по мнению девушки, это ее еще законный супруг не желает общаться с наследником, ведь за последние несколько недель он ни разу не позвонил ей с просьбой о том, что хочет увидеть сына.Так или иначе, верные фанаты звездного семейства убеждены, что их любимчики могут еще помириться. Невзирая на взаимную неприязнь и обиды, и Алексей Самсонов, и Юлия Щаулина еще не успели устроить свою личную жизнь. Как бы там ни было, но сегодня бывший участник «Дома-2» признался поклонникам, что не хочет и не планирует в дальнейшем возвращать свою супругу.К слову, скандалы в семействе бывших участников одного из самых популярных и скандальных телепроектов России возникали в последнее время очень часто. Напомним, что несколько месяцев назад Юлия Щаулина уже заявляла общественности, что поймала Алексея Самсонова на измене. Тогда девушка утверждала, что мужчина стал равнодушно относиться не только к ней, но и к их общему наследнику.Однако чуть позже влюбленным все-таки удалось наладить отношения и помириться. По всей видимости, атмосфера недоверия, которая, как оказалось, продолжала присутствовать между молодыми людьми, окончательно и разрушила брак.На сегодняшний день супруги готовятся к судебному заседанию по делу об их разводе. Известно, что суд состоится в конце текущего месяца. Общаясь с преданными поклонниками, Юлия Щаулина несколько раз уже отмечала, что шансов на то, что в дальнейшем она воссоединится с бывшим супругом нет, тем более, что и сам Алексей Самсонов не желает этого.Нужно сказать, что на данный момент некоторые телезрители прославленной телестройки «Дом-2» уверены в том, что Самсонов совсем скоро в очередной раз появится в Периметре, где он попытается опять отыскать свою новую любовь. Впрочем, Щаулина, по ее словам, старается не думать о подобном развитии событий, поэтому полностью сосредоточилась на воспитании своего единственного наследники.