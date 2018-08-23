В Сети появился полноценный обзор игровой версии смартфона Honor Play

На деле технология работает некорректно. Вследствие этого ресурсы прибора расходуются намного быстрей. Изначально устройство Honor Play позиционировалось как игровой девайс. Поэтому девайс должны были обеспечить улучшенными техническими характеристиками для запуска сложнейших приложений. В итоге смартфон получил систему GPU Turbo, которая делает устройство адаптивным. Недостатком модели является слабая система охлаждения. А вот среди плюсов нужно выделить качественно выполненный надёжный металлический корпус смартфона. Гаджет имеет специальное покрытие дисплея, которое защищает его от трещин, а также царапин. На задней панели изображён интересный узор, визуально напоминающий каналы микросхемы.В Соединённых Штатах стоимость Honor Play составляет около 350 долларов. Игровая версия смартфона в РФ должна появиться уже в начале осени 2018 года.