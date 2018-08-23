Астронавты NASA зафиксировали пролетающие над Землей НЛО

На обнародованных кадрах видно два НЛО, которые издают едва заметное голубое свечение. Объекты находятся на достаточно большом расстоянии друг от друга. Уфологи высказали свое мнение и посчитали, что до момента, когда NASA зафиксировало инопланетные судно над Землей, их было гораздо больше. Специалисты уверены, что пришельцы предвидели то, что они могут быть замечены камерами наблюдения и скрылись за облаками.Исследователи считают, что два корабля с гуманоидами просто не успели спрятаться от камер космонавтов и попали на фото, которое показало агентство. Снимки получились качественные, но на них невозможно рассмотреть строение НЛО. Скорее всего, летающие объекты изготовлены из тонкого и прочного металла, который отражает солнечный свет, находясь на орбите Земли. Но NASA, как это было и ранее, проигнорировало догадки экспертов, не комментируя возникшую ситуацию.