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Шишки на ягодицах могут стать причиной летального исхода из-за переизбытка холестерина в организме - Ученые

Ученые выяснили, что шишки на ягодицах могут стать причиной летального исхода из-за переизбытка холестерина в организме человека. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.

Переизбыток вредного вещества вызывает жировые отложения в разных частях тела, но также он закупоривает сосуды, негативно отражаясь на работе сердца. Орган не получает достаточное количество крови, после чего у человека может возникнуть сердечный приступ, завершающийся смертью.

Шишки на ягодицах могут стать причиной летального исхода из-за переизбытка холестерина в организме - Ученые


Специалисты подчеркнули, что любые образования на теле вызывают опасения, если они не проходят на протяжении некоторого времени. Кроме того, лица, испытывающие боли в сердце кроме появившихся шишек, должны сразу обращаться к врачу, чтобы не допустить развития опасных недугов.

 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00
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