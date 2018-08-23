Шишки на ягодицах могут стать причиной летального исхода из-за переизбытка холестерина в организме - Ученые

Переизбыток вредного вещества вызывает жировые отложения в разных частях тела, но также он закупоривает сосуды, негативно отражаясь на работе сердца. Орган не получает достаточное количество крови, после чего у человека может возникнуть сердечный приступ, завершающийся смертью.Специалисты подчеркнули, что любые образования на теле вызывают опасения, если они не проходят на протяжении некоторого времени. Кроме того, лица, испытывающие боли в сердце кроме появившихся шишек, должны сразу обращаться к врачу, чтобы не допустить развития опасных недугов.