«Тарелку перевернуть бы»: Ксения Бородина в День Государственного флага России собрала завтрак-триколор

«Вот уже не первый год поддерживаю #СобериЦветаФлага. В этот раз решила сразу с завтрака начать..», - подписала свой завтрак-триколор Ксения Бородина.

«Только приехала из Монако, а флаг России вовсю уже собираешь! Бородина как всегда!» - написал один из хейтеров.

«Тарелку перевернуть бы..снова флаг не тот собрала», «Надо было, Ксюш, перевернуть тарелку, чтобы пользователи Сети шокировались от того, что ты якобы не знаешь, как выглядит российский флаг..», «Бородина, с праздником вашу семью. Хоть в этот раз ты не промахнулась! Запомнила по-видимому уже хорошенечко, как выглядит флаг России», - написали некоторые пользователи Сети.

Несколько часов назад у себя на страничке в социальной сети Instagram ведущая одного из самых скандальных и популярных телепроектов России рассказала, что уже традиционно в День Государственного флага Российской Федерации поддерживает #СобериЦветаФлага.Стоит сказать, что преданные поклонники Ксении Бородиной довольно положительно отреагировали на свежий снимок своей любимицы, а также прозвали его весьма патриотичным.Ни для кого не является секретом, что 22 августа в России празднуют День Государственного флага. Множество знаменитостей уже поздравили своих земляков с этим праздником, не осталась в стороне и многими любимая телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина.В личном микроблоге Ксюша заявила своим подписчикам, что ей очень нравится тот факт, что каждый год, в этот праздник она «собирает» цвет флага, поэтому в этом году на завтраке решила не откладывать это в долгий ящик и собрала завтрак-триколор с самого утра.На фотографии, которую опубликовала знаменитость, запечатлена тарелка с синими и красными ягодами, а также белой массой, напоминающей йогурт.За считанные часы свежая публикация Ксении Бородиной собрала почти 130 тысяч лайков и огромнейшее количество комментариев. Один за другим преданные поклонники телеведущей «Дома-2» принялись позитивно оценивать идею своей любимицы и поддерживать ее.Множество пользователей социальной сети подчеркнули, что снимок Бородиной очень патриотичный, а некоторые даже написали, что им бы жалко было кушать «такой красивый завтрак-триколор».Тем не менее, недоброжелатели Ксении в очередной раз не смогли пройти мимо. По словам злопыхателей, им пришлась не по душе подобная креативность телеведущей реалити-шоу.Некоторые же фолловеры решили просто пошутить над Ксенией Бородиной.