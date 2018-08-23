Ученые научились оживлять зуб после удаления нерва

По словам руководителя научной группы Вивека Кумара, после удаления нерва зуб становится мертвым и в нем нет ни нервных окончаний, ни сосудистого питания. Из-за этого он очень восприимчив к последующим инфекциям и в итоге выпадает.При помощи пептидного гидрогеля ученым удалось простимулировать процесс антиогенеза. Исследование проводилось на лабораторных мышах. Им в ротовую полость вводился препарат, в котором содержались пептиды белка. Задача лекарства заключалась в росте новых кровеносных после удаления нерва.После того, как вещество было добавлено к культивированным стволовым клеткам пульпы, клеточные структуры не только стали пролиферировать, но и активировали их для стимулирования появления кристаллов фосфата кальция. На данный момент проводятся испытания на собаках. В случае, если опыты пройдут успешно, ученые проведут исследование на людях.