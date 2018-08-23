Ученые научились оживлять зуб после удаления нерва
Ученые по результатам исследования научились оживлять зуб после удаления нерва. Они создали пептидный гидрогель, который стимулирует рост новых кровеносных сосудов.
По словам руководителя научной группы Вивека Кумара, после удаления нерва зуб становится мертвым и в нем нет ни нервных окончаний, ни сосудистого питания. Из-за этого он очень восприимчив к последующим инфекциям и в итоге выпадает.
При помощи пептидного гидрогеля ученым удалось простимулировать процесс антиогенеза. Исследование проводилось на лабораторных мышах. Им в ротовую полость вводился препарат, в котором содержались пептиды белка. Задача лекарства заключалась в росте новых кровеносных после удаления нерва.
После того, как вещество было добавлено к культивированным стволовым клеткам пульпы, клеточные структуры не только стали пролиферировать, но и активировали их для стимулирования появления кристаллов фосфата кальция. На данный момент проводятся испытания на собаках. В случае, если опыты пройдут успешно, ученые проведут исследование на людях.
По словам руководителя научной группы Вивека Кумара, после удаления нерва зуб становится мертвым и в нем нет ни нервных окончаний, ни сосудистого питания. Из-за этого он очень восприимчив к последующим инфекциям и в итоге выпадает.
При помощи пептидного гидрогеля ученым удалось простимулировать процесс антиогенеза. Исследование проводилось на лабораторных мышах. Им в ротовую полость вводился препарат, в котором содержались пептиды белка. Задача лекарства заключалась в росте новых кровеносных после удаления нерва.
После того, как вещество было добавлено к культивированным стволовым клеткам пульпы, клеточные структуры не только стали пролиферировать, но и активировали их для стимулирования появления кристаллов фосфата кальция. На данный момент проводятся испытания на собаках. В случае, если опыты пройдут успешно, ученые проведут исследование на людях.
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 06:45