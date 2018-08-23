Учёные: Конец света на Земле наступит из-за столкновения с астероидом Бенну
Согласно заявлению учёных НАSА, конец света на Земле должен наступить в 22 столетии. При этом причиной станет падение на Голубую планету астероида Бенну.
Как стало известно, вероятность этого события составляет где-то 1 к 2700. Для подтверждения либо исключения возможности столкновения нашей планеты с астероидом Бенну, учёные из Соединённых Штатов направили к нему современную межпланетную станцию, под названием OSIRIS-REх. В число задач этой станции входит исследование поверхности рассматриваемого астероида, доставка на Землю проб грунта. OSIRIS-REх на днях максимально приблизилась к космическому объекту. Она в скором времени начнёт выполнять все поставленные задачи. Представители НАSА точный прогноз в отношении конца света готовы дать не раньше 2023 года. В это время на Землю должна вернутся станция OSIRIS-REх. Тогда исследователи смогут изучить данные, собранные об астероиде.
Учёные интересуются астероидом Бенну также для того, чтобы разгадать настоящие причины появления жизни на Земле.
Как стало известно, вероятность этого события составляет где-то 1 к 2700. Для подтверждения либо исключения возможности столкновения нашей планеты с астероидом Бенну, учёные из Соединённых Штатов направили к нему современную межпланетную станцию, под названием OSIRIS-REх. В число задач этой станции входит исследование поверхности рассматриваемого астероида, доставка на Землю проб грунта. OSIRIS-REх на днях максимально приблизилась к космическому объекту. Она в скором времени начнёт выполнять все поставленные задачи. Представители НАSА точный прогноз в отношении конца света готовы дать не раньше 2023 года. В это время на Землю должна вернутся станция OSIRIS-REх. Тогда исследователи смогут изучить данные, собранные об астероиде.
Учёные интересуются астероидом Бенну также для того, чтобы разгадать настоящие причины появления жизни на Земле.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:15