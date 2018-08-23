Учёные: Конец света на Земле наступит из-за столкновения с астероидом Бенну

Как стало известно, вероятность этого события составляет где-то 1 к 2700. Для подтверждения либо исключения возможности столкновения нашей планеты с астероидом Бенну, учёные из Соединённых Штатов направили к нему современную межпланетную станцию, под названием OSIRIS-REх. В число задач этой станции входит исследование поверхности рассматриваемого астероида, доставка на Землю проб грунта. OSIRIS-REх на днях максимально приблизилась к космическому объекту. Она в скором времени начнёт выполнять все поставленные задачи. Представители НАSА точный прогноз в отношении конца света готовы дать не раньше 2023 года. В это время на Землю должна вернутся станция OSIRIS-REх. Тогда исследователи смогут изучить данные, собранные об астероиде.Учёные интересуются астероидом Бенну также для того, чтобы разгадать настоящие причины появления жизни на Земле.