Танцы на сцене: Пугачева и Галкин «зажгли» на концерте Орбакайте
Алла Пугачева появилась на сольном концерте своей дочери Орбакайте, который прошел в "Дзинтари", Юрмала. Примадонна удивила публику, устроив на пару со своим супругом танцы прямо на сцене.
Традиционный летний отдых Пугачевой проходит в Юрмале. К своим 69 годам она научилась отдыхать на всю катушку. В понедельник звезда посетила концерт Лободы, а теперь потанцевала и на выступлении дочери в блестящей кепке и джинсах в обтяжку.
«Веселая семейка», – подписала Орбакайте ролик, на котором танцуют ее звездные родственники. Пара появилась на сцене под слова из песни «Свадебная»: «Звезды с небес, мы достойны чудес!». Интересно, что на концерт Максима Галкина Примадонна не пошла, отправив туда детей и режиссера Галину Волчек.
Традиционный летний отдых Пугачевой проходит в Юрмале. К своим 69 годам она научилась отдыхать на всю катушку. В понедельник звезда посетила концерт Лободы, а теперь потанцевала и на выступлении дочери в блестящей кепке и джинсах в обтяжку.
«Веселая семейка», – подписала Орбакайте ролик, на котором танцуют ее звездные родственники. Пара появилась на сцене под слова из песни «Свадебная»: «Звезды с небес, мы достойны чудес!». Интересно, что на концерт Максима Галкина Примадонна не пошла, отправив туда детей и режиссера Галину Волчек.
Культура
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 19:45