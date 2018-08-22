Танцы на сцене: Пугачева и Галкин «зажгли» на концерте Орбакайте

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 22 Авг 2018 в 5:45 PDT

Традиционный летний отдых Пугачевой проходит в Юрмале. К своим 69 годам она научилась отдыхать на всю катушку. В понедельник звезда посетила концерт Лободы, а теперь потанцевала и на выступлении дочери в блестящей кепке и джинсах в обтяжку.«Веселая семейка», – подписала Орбакайте ролик, на котором танцуют ее звездные родственники. Пара появилась на сцене под слова из песни «Свадебная»: «Звезды с небес, мы достойны чудес!». Интересно, что на концерт Максима Галкина Примадонна не пошла, отправив туда детей и режиссера Галину Волчек.