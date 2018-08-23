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Samsung Galaxy S10 выйдет в пяти цветах

Источники, знакомые с инсайдерской информацией сообщили, что смартфон Samsung Galaxy S10 выйдет в пяти цветах. Таким образом южнокорейский производил вернулся к практике широкого ассортимента цветовых вариантов.


Samsung Galaxy S10 выйдет в пяти цветах

По информации китайского инсайдера Ice Universe, Samsung Galaxy S10 под кодовым названием Beyond выйдет в черном, белом, серебристом, зеленом и розовом корпусах. Galaxy Note 9, который недавно был анонсирован, выйдет в четырех цветах и с Galaxy S10 пересекается только в черном цвете.

Исходя из этого фиолетовый, синий и медный цвета корпуса даже не рассматриваются. Вместо этого разработчики перезапустят «старые» цвета. Это розовый и серебристый, которые в последний раз до этого использовались в серии Galaxy S8. Кроме того, белый не использовался со времен Galaxy S7, и зеленый - Galaxy S6 Edge.

Презентация Samsung Galaxy S10 не должна состояться до выставки MWC 2019, которая пройдет в феврале следующего года. Устройство получит дисплей с диагональю 5,8 дюймов, дактилоскопический сканер. Кроме того, выйдут версии смартфона с 6,1 и 6,4-дюймовыми экранами, в которых датчик отпечатков пальцев расположен на дисплее.

 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 05:00
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