Олег Газманов принял участие во флешмобе ко Дню флага РФ

Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) 22 Авг 2018 в 12:31 PDT

«С Днем флага! Принял эстафету собери цвета российского флага из подручных материалов. Собрал из подарков, которые привез с гастролей! Передаю дальше – делитесь своими снимками с хэштегом», – подписал Газманов пост в Instagram. Публикацией звезды стало фото триколора, составленного из бейсболки и двух касок.К акции, приуроченной отмечаемому 22 августа празднику, присоединились россияне – в Instagram появилось несколько сотен подобных фотоснимков. Участники флешмоба собирают флаг, используя самые разные материалы – начиная от продуктов и надувных шариков и заканчивая одеждой и людьми. Чтобы принять участие, надо всего лишь сделать тематическую фотографию в цветах триколора и опубликовать его с соответствующим хэштегом.