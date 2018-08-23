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Олег Газманов принял участие во флешмобе ко Дню флага РФ

В соцсетях набирает обороты флешмоб ко Дню флага РФ. К акции присоединяются и обычные россияне, и знаменитости звезды – о желании поучаствовать объявил исполнитель Олег Газманов.

Олег Газманов принял участие во флешмобе ко Дню флага РФ

«С Днем флага! Принял эстафету собери цвета российского флага из подручных материалов. Собрал из подарков, которые привез с гастролей! Передаю дальше – делитесь своими снимками с хэштегом», – подписал Газманов пост в Instagram. Публикацией звезды стало фото триколора, составленного из бейсболки и двух касок.

К акции, приуроченной отмечаемому 22 августа празднику, присоединились россияне – в Instagram появилось несколько сотен подобных фотоснимков. Участники флешмоба собирают флаг, используя самые разные материалы – начиная от продуктов и надувных шариков и заканчивая одеждой и людьми. Чтобы принять участие, надо всего лишь сделать тематическую фотографию в цветах триколора и опубликовать его с соответствующим хэштегом.

 
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Общество / Культура / Главные новости
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 06:30
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