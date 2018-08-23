Олег Газманов принял участие во флешмобе ко Дню флага РФ
В соцсетях набирает обороты флешмоб ко Дню флага РФ. К акции присоединяются и обычные россияне, и знаменитости звезды – о желании поучаствовать объявил исполнитель Олег Газманов.
«С Днем флага! Принял эстафету собери цвета российского флага из подручных материалов. Собрал из подарков, которые привез с гастролей! Передаю дальше – делитесь своими снимками с хэштегом», – подписал Газманов пост в Instagram. Публикацией звезды стало фото триколора, составленного из бейсболки и двух касок.
К акции, приуроченной отмечаемому 22 августа празднику, присоединились россияне – в Instagram появилось несколько сотен подобных фотоснимков. Участники флешмоба собирают флаг, используя самые разные материалы – начиная от продуктов и надувных шариков и заканчивая одеждой и людьми. Чтобы принять участие, надо всего лишь сделать тематическую фотографию в цветах триколора и опубликовать его с соответствующим хэштегом.
«С Днем флага! Принял эстафету собери цвета российского флага из подручных материалов. Собрал из подарков, которые привез с гастролей! Передаю дальше – делитесь своими снимками с хэштегом», – подписал Газманов пост в Instagram. Публикацией звезды стало фото триколора, составленного из бейсболки и двух касок.
К акции, приуроченной отмечаемому 22 августа празднику, присоединились россияне – в Instagram появилось несколько сотен подобных фотоснимков. Участники флешмоба собирают флаг, используя самые разные материалы – начиная от продуктов и надувных шариков и заканчивая одеждой и людьми. Чтобы принять участие, надо всего лишь сделать тематическую фотографию в цветах триколора и опубликовать его с соответствующим хэштегом.
Общество / Культура / Главные новости
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 06:30