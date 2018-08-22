Ольга Васильевна Гобозова назвала Ольгу Жарикову воровкой и требует от нее 75 тысяч рублей

«Как я и писала, что отношусь к ней с осторожностью, так и получилось. Я пришла сегодня из больницы после обеда, Саша был на работе, а она быстро собрала чемоданы и уехала. Я просила ее не горячиться, дождаться Сашу, но отъезд был поспешный. Подробности не буду писать, узнавайте из комментариев Саши. Просто скажу, что она без Саши кое что увезла, а что? Если Саша сочтет нужным, то расскажет сам, а я опять не хочу быть крайней. Сам сделал ошибку, сам встал на одни и те же грабли. Жалко его очень, но он на удивление спокойный, значит понял, что О.Ж. все таки не его женщина», - написала Ольга Васильевна в личном инста-блоге.

Как выделялась Ольга Жарикова диковинной непоследовательностью на прославленной телестройке «Дом-2», то же самое, как выяснилось, с девушкой происходит и вне съемочной площадки.Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что роман Александра Гобозова и Ольги Жариковой подошел к концу. Дело в том, что мужчина увидел свою возлюбленную прогуливающееся по ночному Санкт-Петербургу в компании неизвестного мужчины, с которым девушка не только страстно обнималась, но и даже сидела у него на коленях.Ни для кого из преданных поклонников одного из самых скандальных телепроектов России «Дом-2» не является секретом то, как категорично относится к подобным поступкам своих девушек Александр Гобозов. Именно поэтому бывший участник сразу же заявил своим фанатам, что они с Ольгой Жариковой расстались.Известно, что первой о расставании Гобозова и Жариковой узнала Алиана Устиненко. Александр приехал на Поляну, чтобы решить со своей еще законной супругой вопросы, которые касаются документов на развод.Только вот Ольга уверяет, что на самом деле расстаться с Сашей решила именно она. По словам бывшей участницы «Дома-2», только за воротами реалити она поняла, что не любит мужчину, так как увидела, что вне Периметра Гобозов совершенно другой человек, каким он пытается казаться перед многочисленными камерами.Ольга Жарикова, возвращаясь в Москву из Санкт-Петербурга твердо решила для себя, что хочет уйти от Александра Гобозова, однако не дождавшись мужчину с работы, попросту собрала все свои вещи и уехала.Впрочем, уже вчера девушка пообщалась с журналистами реалити-шоу «Дом-2», которым заявила, что Саша является безжалостным мужчиной, ведь, зная, что в Москве у нее никого нет, просто выставил ее из дома. По словам Ольги, только благодаря Марине Джураевой она не ночевала на вокзале.Нужно сказать, что многочисленные телезрители не понимают претензий Жариковой к Гобозову. Ведь по факту Александр не обязан был предоставлять своей бывшей возлюбленной место для ночлега после того, что она вытворяла в Санкт-Петербурге с неизвестным мужчиной.Как бы там ни было, но Ольга уж явно не ожидала того, на что способна мать ее бывшего возлюбленного – Ольга Васильевна Гобозова. Женщина опубликовала несколько часов назад у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый пост, в котором заявила, что никогда не доверяла Жариковой.На сегодняшний день стало известно, что Ольга Жарикова, уходя от Александра Гобозова, прихватила с собой 75 тысяч рублей. Сейчас Ольга Васильевна вовсю требует от девушки вернуть ее семье эти деньги.К слову, преданные поклонники прославленного реалити-шоу «Дом-2» уже с нетерпением ждут того дня, когда Ольга Жарикова и все семейство Гобозовых соберется в Периметре, дабы до конца решить возникнувший скандал с деньгами.