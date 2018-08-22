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Ольга Васильевна Гобозова назвала Ольгу Жарикову воровкой и требует от нее 75 тысяч рублей

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Васильевна Гобозова обвинила потенциальную невестку Ольгу Жарикову в воровстве.

Как выделялась Ольга Жарикова диковинной непоследовательностью на прославленной телестройке «Дом-2», то же самое, как выяснилось, с девушкой происходит и вне съемочной площадки.

Ольга Васильевна Гобозова назвала Ольгу Жарикову воровкой и требует от нее 75 тысяч рублей

Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что роман Александра Гобозова и Ольги Жариковой подошел к концу. Дело в том, что мужчина увидел свою возлюбленную прогуливающееся по ночному Санкт-Петербургу в компании неизвестного мужчины, с которым девушка не только страстно обнималась, но и даже сидела у него на коленях.

Ни для кого из преданных поклонников одного из самых скандальных телепроектов России «Дом-2» не является секретом то, как категорично относится к подобным поступкам своих девушек Александр Гобозов. Именно поэтому бывший участник сразу же заявил своим фанатам, что они с Ольгой Жариковой расстались.

Известно, что первой о расставании Гобозова и Жариковой узнала Алиана Устиненко. Александр приехал на Поляну, чтобы решить со своей еще законной супругой вопросы, которые касаются документов на развод.

Только вот Ольга уверяет, что на самом деле расстаться с Сашей решила именно она. По словам бывшей участницы «Дома-2», только за воротами реалити она поняла, что не любит мужчину, так как увидела, что вне Периметра Гобозов совершенно другой человек, каким он пытается казаться перед многочисленными камерами.

Ольга Васильевна Гобозова назвала Ольгу Жарикову воровкой и требует от нее 75 тысяч рублей

Ольга Жарикова, возвращаясь в Москву из Санкт-Петербурга твердо решила для себя, что хочет уйти от Александра Гобозова, однако не дождавшись мужчину с работы, попросту собрала все свои вещи и уехала.

Впрочем, уже вчера девушка пообщалась с журналистами реалити-шоу «Дом-2», которым заявила, что Саша является безжалостным мужчиной, ведь, зная, что в Москве у нее никого нет, просто выставил ее из дома. По словам Ольги, только благодаря Марине Джураевой она не ночевала на вокзале.

Нужно сказать, что многочисленные телезрители не понимают претензий Жариковой к Гобозову. Ведь по факту Александр не обязан был предоставлять своей бывшей возлюбленной место для ночлега после того, что она вытворяла в Санкт-Петербурге с неизвестным мужчиной.

Как бы там ни было, но Ольга уж явно не ожидала того, на что способна мать ее бывшего возлюбленного – Ольга Васильевна Гобозова. Женщина опубликовала несколько часов назад у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый пост, в котором заявила, что никогда не доверяла Жариковой.

«Как я и писала, что отношусь к ней с осторожностью, так и получилось. Я пришла сегодня из больницы после обеда, Саша был на работе, а она быстро собрала чемоданы и уехала. Я просила ее не горячиться, дождаться Сашу, но отъезд был поспешный. Подробности не буду писать, узнавайте из комментариев Саши. Просто скажу, что она без Саши кое что увезла, а что? Если Саша сочтет нужным, то расскажет сам, а я опять не хочу быть крайней. Сам сделал ошибку, сам встал на одни и те же грабли. Жалко его очень, но он на удивление спокойный, значит понял, что О.Ж. все таки не его женщина», - написала Ольга Васильевна в личном инста-блоге.


Ольга Васильевна Гобозова назвала Ольгу Жарикову воровкой и требует от нее 75 тысяч рублей

На сегодняшний день стало известно, что Ольга Жарикова, уходя от Александра Гобозова, прихватила с собой 75 тысяч рублей. Сейчас Ольга Васильевна вовсю требует от девушки вернуть ее семье эти деньги.

К слову, преданные поклонники прославленного реалити-шоу «Дом-2» уже с нетерпением ждут того дня, когда Ольга Жарикова и все семейство Гобозовых соберется в Периметре, дабы до конца решить возникнувший скандал с деньгами.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:34
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