Ученые: Муравьи научили роботов уступать дорогу и не создавать пробки

Исследователи выяснили, что когда муравьиная колония занимается созданием узких подземных туннелей, проблема пробок становится весьма актуальной. Но эти насекомые, научились эффективно решать подобные неприятности. Ученые сообщают, что муравьи, которые вытаскивают частички грунта наружу, пользуются приоритетом и остальные насекомые пропускают их без очереди. Специалисты утверждают, что если быавтомобилисты действовали так же, то никаких пробок на дорогах не было бы.Ученые решили провести эксперимент, в котором муравьи научили роботов уступать дорогу. Исследователи уверены, что таким набором инструкций можно будет наделить и беспилотные автомобили в будущем. В заключение специалисты добавили, что когда наступит эра роботов, пробки на дорогах станут очень редкими.