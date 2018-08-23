Ученые: Столкновение Земли с Нибиру станет новым шансом для развития человечества
Международная группа научных сотрудников уверяет, что столкновение Земли с Нибиру, станет новым шансом для развития человечества. Угроза исчезновения земной цивилизации из-за столкновения с Планетой Х доказана научно, но имеет несколько вариантов.
Многочисленные исследования показали, что жители Земли довели планету до того, что в скором времени может произойти глобальная техногенная катастрофа. Ученые считают, что рано или поздно Нибиру врежется в Землю, но это не станет концом для цивилизации. Некоторые оптимистичные исследователи думают, что люди выживут и начнут развиваться вместе с внеземными существами.
По мнению ученых, так называемое, столкновение с Нибиру не стоит воспринимать буквально. Произойдет оккупация Земли существами с других планет или нет, еще неизвестно. Специалисты призывают человечество отнестись к тому, что говорят инопланетяне, как к религиозным догмам. Исследователи полагают, что внеземные существа могут стать последним шансом для выживания людей и для дальнейшего развития человечества.
Многочисленные исследования показали, что жители Земли довели планету до того, что в скором времени может произойти глобальная техногенная катастрофа. Ученые считают, что рано или поздно Нибиру врежется в Землю, но это не станет концом для цивилизации. Некоторые оптимистичные исследователи думают, что люди выживут и начнут развиваться вместе с внеземными существами.
По мнению ученых, так называемое, столкновение с Нибиру не стоит воспринимать буквально. Произойдет оккупация Земли существами с других планет или нет, еще неизвестно. Специалисты призывают человечество отнестись к тому, что говорят инопланетяне, как к религиозным догмам. Исследователи полагают, что внеземные существа могут стать последним шансом для выживания людей и для дальнейшего развития человечества.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 03:00