АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до уничтожения двух спутников космическими катастрофами
EUR 77.35 USD 67.18
Курс валют на 22.08.2018

"Трое из ларца одинаковых лица": Вера Брежнева показала взрослых дочерей

Вера Брежнева опубликовала новый пост в Instagram, на котором показала взрослых дочерей. Подписчики исполнительницы пришли к выводу, что все трое сильно похожи меду собой.

"Трое из ларца одинаковых лица": Вера Брежнева показала взрослых дочерей

У Веры Брежневой есть две дочери Соня и Сара. Но они редко видеться все вместе, поскольку старшая дочка певицы после окончания школы перебралась для дальнейшего учения в Калифорнию. Младшая девочка находится под опекой звездной матери, но поскольку Вера Брежнева постоянно занята карьерой, она видеться с Сарой не так часто, как ей хотелось бы.

Насколько часов назад певица опубликовала довольно редкое фото со своими дочерьми. Прокомментировала снимки Вера Брежнева написав: «Почти невозможно сфотографироваться втроем». Подписчики исполнительницы пришли в восторг от публикации своей любимицы, оставив под фото более 120 тысяч лайков.

"Трое из ларца одинаковых лица": Вера Брежнева показала взрослых дочерей

Поклонники написали: «Трое из ларца одинаковых лица! Молодцы, девчонки», «Ой какие вы все красивые», «Красавицы, а главное девчонки счастливые, мама у них позитивная!!!», «Как девочки на маму похожи! Красавицы!», «Три красавицы».

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:21
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова ставила ультиматум каналу ТНТ
Смартфон Honor 8X с огромным экраном засветился
"АвтоВАЗ" рассекретил дизайн «заряженной» LADA
Ученые: Правильное употребление сахара продлевает
Ольга Бузова призналась поклонникам, что боится
Ольга Бузова отправляется «в новую жизнь на
Родстер Mercedes&#8209;AMG GT R получил открытую
Apple сделает производство дешевле, что затронет
Юлия Барановская несколько раз за год
Планы Латвии и Эстонии получить компенсацию за
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 получил функцию
"Трое из ларца одинаковых лица": Вера Брежнева
Стала известна цена на новый Huawei Nova 3 в
Участником телешоу «Замуж за Бузову» стал автор
Максим Галкин надел 3D-очки, чтобы увидеть Москву
Nokia 7 Plus получит Android 9.0 Pie в сентябре
Ученые выявили связь между нарушением сна и
Сестра Ольги Бузовой в рваных шортах восхищает
«Наш день, наше таинство, наш секрет»:
Салон новой Lada Granta FL полностью рассекречен
Новый KIA Forte GT с турбодвигателем был замечен
Ирену Понарошку пользователи заподозрили во
Анна Седокова снялась обнаженной в старинном
Opel презентовал новый концепт GT X Experimenta
В Англии школьница сняла на смартфон “лох-несское
Ученые научились уничтожать бактерии с помощью
Максим Галкин показал в Instagram шикарную
СМИ выяснили имя нового избранника Виталины
Геологи сделали прогноз последствий от смены
В Сети смеются над «традиционным» шпагатом
Просмотреть все новости