"Трое из ларца одинаковых лица": Вера Брежнева показала взрослых дочерей

Поклонники написали: «Трое из ларца одинаковых лица! Молодцы, девчонки», «Ой какие вы все красивые», «Красавицы, а главное девчонки счастливые, мама у них позитивная!!!», «Как девочки на маму похожи! Красавицы!», «Три красавицы».

У Веры Брежневой есть две дочери Соня и Сара. Но они редко видеться все вместе, поскольку старшая дочка певицы после окончания школы перебралась для дальнейшего учения в Калифорнию. Младшая девочка находится под опекой звездной матери, но поскольку Вера Брежнева постоянно занята карьерой, она видеться с Сарой не так часто, как ей хотелось бы.Насколько часов назад певица опубликовала довольно редкое фото со своими дочерьми. Прокомментировала снимки Вера Брежнева написав: «Почти невозможно сфотографироваться втроем». Подписчики исполнительницы пришли в восторг от публикации своей любимицы, оставив под фото более 120 тысяч лайков.