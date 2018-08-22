Компания Alfa Romeo разрабатывает суперкар GTV с гибридной силовой установкой

В современной силовой установке суперкара предусмотрена комплектация двигателем с объемом 2,9 литра. Данная модификация должна обеспечить 503 лошадиных сил. Автомобиль будет разгоняться до 100 км/час за 3,9 секунды, достигая при этом максимальной скорости до 307 км/час.Объединение двигателя с электроустановкой позволяет повысить производительность машины примерно до 600 л.с. Данный вариант обеспечит запас хода примерно до 50 километров.Согласно неподтвержденной информации известно, что бренд выпустит через несколько лет версию модели с кузовом Spyder. В базовых модификациях у суперкаров предусмотрен задний привод.