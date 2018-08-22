АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до уничтожения двух спутников космическими катастрофами
EUR 77.35 USD 67.18
Курс валют на 22.08.2018

Компания Alfa Romeo разрабатывает суперкар GTV с гибридной силовой установкой

Компания Alfa Romeo продолжает разработку нового суперкара GTV, который будет оснащен гибридной силовой установкой. Производитель планирует выпустить новинку на рынок ориентировочно через два года.

В современной силовой установке суперкара предусмотрена комплектация двигателем с объемом 2,9 литра. Данная модификация должна обеспечить 503 лошадиных сил. Автомобиль будет разгоняться до 100 км/час за 3,9 секунды, достигая при этом максимальной скорости до 307 км/час.

Компания Alfa Romeo разрабатывает суперкар GTV с гибридной силовой установкой

Объединение двигателя с электроустановкой позволяет повысить производительность машины примерно до 600 л.с. Данный вариант обеспечит запас хода примерно до 50 километров.

Согласно неподтвержденной информации известно, что бренд выпустит через несколько лет версию модели с кузовом Spyder. В базовых модификациях у суперкаров предусмотрен задний привод.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 09:35
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Встречу Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова в
Юрий Лоза сравнил себя со знаменитой рок-группой
Nissan Qashqai в июле стал самым продаваемым
Ученые: Женщинам не интересны слишком умные и
После рекламы глиттера Ольгу Бузову назвали
Фанаты продолжают утешать Ольгу Бузову после её
Солиста группы «Доктор Ватсон» Виктора Щедрина
Дмитрий Тарасов не хочет слышать о новом шоу
Телезрители «Дома-2» уверены, что Ольга Бузова не
Соединенные Штаты заморозили российские активы на
В Госдуме РФ ополчились на Андрея Малахова
Компания Alfa Romeo разрабатывает суперкар GTV с
Британские ученые: алкоголь снижает риск
«BuzFood прогрессирует!»: Известный блоггер
Ученые NASA показали на фото сразу две луны
Дочь Татьяны Навки поздравили с днем рождения на
«Как Бузова всю Россию развела»: Раскрыт
Венсан Кассель и Тина Кунаки готовятся к свадьбе
Эксперт прогнозирует падение спроса на смартфоны
Число погибших в ДТП в Дагестане увеличилось до
Индийская версия Nissan Kicks получит новый дизайн
Скандальная участница «Дома-2» Ольга Рапунцель
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко впервые
На аукционе Sotheby's ржавую "Ниву" оценили в 6,5
У пассажирского самолета «Уфа-Сочи» в полете
Екатерина Климова объяснила свою красоту и
Учёные: Древние майя способствовали эрозии почвы
ГАЗ презентовал публике новые внедорожники на
Экс-участница группы «Ранетки» Лена Третьякова
Сериал «Блеск» решили продлить на третий сезон
Просмотреть все новости