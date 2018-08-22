В Госдуме РФ ополчились на Андрея Малахова

Программа «Прямой эфир» с Андреем Малаховым попала в немилость в Госдуме, представители власти высказали критикующие замечания в адрес деятельности шоумена. Вадим Манукян при Госдуме является членом экспертного совета по развитию информационного общества, накануне он заявил, что телеведущий постоянно "роется в чужом грязном белье", тем самым распространяет пошлость на ТВ.По словам депутата, с этим надо как-то бороться. Он предлагает создать общественную коалицию, куда войдут спикеры, и будут регулярно высказываться на тему пошлости. Однако господин Манукян не сообщил, что именно они будут делать для борьбы с пошлостью на телевидении.Ранее депутаты выступали с требованием запретить скандальное шоу «Дом-2» на канале ТНТ, однако передачу с эфира так и не убрали.