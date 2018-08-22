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В Госдуме РФ ополчились на Андрея Малахова

Известный российский телеведущий Андрей Малахов вызвал раздражение у представителей власти. В частности, депутат Госдумы РФ Вадим Манукян предложил организовать общественную коалицию для того, чтобы противостоять телевизионной пошлости, ярким примером которой являются передачи с участием шоумена.

Программа «Прямой эфир» с Андреем Малаховым попала в немилость в Госдуме, представители власти высказали критикующие замечания в адрес деятельности шоумена. Вадим Манукян при Госдуме является членом экспертного совета по развитию информационного общества, накануне он заявил, что телеведущий постоянно "роется в чужом грязном белье", тем самым распространяет пошлость на ТВ.

В Госдуме РФ ополчились на Андрея Малахова

По словам депутата, с этим надо как-то бороться. Он предлагает создать общественную коалицию, куда войдут спикеры, и будут регулярно высказываться на тему пошлости. Однако господин Манукян не сообщил, что именно они будут делать для борьбы с пошлостью на телевидении.

Ранее депутаты выступали с требованием запретить скандальное шоу «Дом-2» на канале ТНТ, однако передачу с эфира так и не убрали.

 
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Общество / ШоуБиз / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 09:40
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