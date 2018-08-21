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Российские физики создали датчик света толщиной в один атом

Физики из России создали датчик света толщиной в один атом, главное преимущество которого заключается в том, что он не требует охлаждения и почти не потребляет энергию.

Российские физики создали датчик света толщиной в один атом

Созданный специалистами эффективный датчик света может похвастаться уникальными размерами. Данный фотодетектор имеет толщину всего в один атом, он был получен путем превращения графена в лист из углерода. Иван Бобринецкий из Московского института электронной техники в Зеленограде рассказал, что по сути, они впервые продемонстрировали новую технологию, которая основана на прямой лазерной модификации графена, и впервые продемонстрировали функциональный прибор, созданный с ее использованием.

Отметим, что графен – это одиночный слой атомов углерода, которые соединены между собой структурой химических связей, напоминающие по своей форме пчелиные соты. Ученые из Великобритании и выходцы из Российской Федерации Андрей Гейм и Константин Новоселов получили Нобелевскую премию в 2010 году за создание графена, который обладает принципиально новыми физико-химическими свойствами.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 20:00
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