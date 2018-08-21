Кудрин: Денег в бюджете осталось только на еще один кризис

По его словам, рассчитывать можно только на средства Фонда национального благосостояния, но и там денег осталось только на еще один подобный кризис.Алексей Кудрин выступил против подвязки к Фонду выплат пенсионной системы. Опытный эксперт напомнил, что в 2008 и 2009 годах половина этих запасов была потрачена ради спасения бюджетной системы в целом.По информации Министерства финансов, в 2009 году Резервный фонд содержал 4,8 триллиона рублей, а годом позднее этот показатель снизился до 1,8 триллиона рублей.Кудрин возглавлял Минфин на протяжении 11 лет (2000-2011). В этот период была выплачена большая часть внешнего государственного долга России.