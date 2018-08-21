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Кудрин: Денег в бюджете осталось только на еще один кризис

О дефиците финансов в российском бюджете сегодня заявил известный российский политик, глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, рассчитывать можно только на средства Фонда национального благосостояния, но и там денег осталось только на еще один подобный кризис.

Кудрин: Денег в бюджете осталось только на еще один кризис

Алексей Кудрин выступил против подвязки к Фонду выплат пенсионной системы. Опытный эксперт напомнил, что в 2008 и 2009 годах половина этих запасов была потрачена ради спасения бюджетной системы в целом.

По информации Министерства финансов, в 2009 году Резервный фонд содержал 4,8 триллиона рублей, а годом позднее этот показатель снизился до 1,8 триллиона рублей.

Кудрин возглавлял Минфин на протяжении 11 лет (2000-2011). В этот период была выплачена большая часть внешнего государственного долга России.

 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:50
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