Ученые уверены, что таяние вечных ледников грозит климатической катастрофой

Кэйти Уолтер, ученый из университета Фэрбенкса, рассказал, что выбросы углерода уже начали стремительно расти и с годами будут только усиливаться. Исследователь добавил, что у людей нет в запасе 200-300 лет до даты масштабного высвобождения газа, как это предполагалось ранее. Также экспертами были произведены замеры выбросов углерода в более, чем 70 точках в 11 термокарстовых озерах на Аляске и в Сибири, а также и в пяти различных районах без водоемов.Полученные данные применили для пересмотра существующих моделей. В результате ученые смогли выяснить, что бактерии, находящиеся в замерзшей почве, при оттаивании начинают активизироваться и поедать весь органический материал, выделяя метан в огромных объемах.Материалы этого исследования были опубликованы в издании Nature Communication.