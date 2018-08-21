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Ученые уверены, что таяние вечных ледников грозит климатической катастрофой

Ученые считают, что таяние ледников под озерами Арктики намного опаснее, чем считалось ранее. Как оказалось, выброс углерода, который содержался в замороженной почве, приведет к катастрофическому изменению климата.

Ученые уверены, что таяние вечных ледников грозит климатической катастрофой

Кэйти Уолтер, ученый из университета Фэрбенкса, рассказал, что выбросы углерода уже начали стремительно расти и с годами будут только усиливаться. Исследователь добавил, что у людей нет в запасе 200-300 лет до даты масштабного высвобождения газа, как это предполагалось ранее. Также экспертами были произведены замеры выбросов углерода в более, чем 70 точках в 11 термокарстовых озерах на Аляске и в Сибири, а также и в пяти различных районах без водоемов.

Полученные данные применили для пересмотра существующих моделей. В результате ученые смогли выяснить, что бактерии, находящиеся в замерзшей почве, при оттаивании начинают активизироваться и поедать весь органический материал, выделяя метан в огромных объемах.

Материалы этого исследования были опубликованы в издании Nature Communication.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:45
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