Очевидцы в Нью-Йорке сняли на видео гигантский НЛО

Согласно заявлению очевидцев, 19 августа текущего года на видео сняли неопознанный летающий объект, имеющий огромные размеры. Данный НЛО спокойно передвигался в небе. Местное население было шокировано от подобной встречи. Они поспешили сообщить об этом уфологам. В свою очередь охотники за НЛО встревожились, так как за свою карьеру они никогда не видели подобный инопланетный объект.Интернет-пользователи в комментариях на канале YouTube утверждают, что данный объект мог являться дирижаблем либо большим военным самолетом.