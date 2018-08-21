Очевидцы в Нью-Йорке сняли на видео гигантский НЛО
Охотники за НЛО из Соединённых Штатов убеждены, что замеченный в Нью-Йорке гигантский летающий объект представляет собой настоящий корабль с пришельцами. В Сети выложили видео, которое «взорвало» популярный видеохостинг YouTube.
Согласно заявлению очевидцев, 19 августа текущего года на видео сняли неопознанный летающий объект, имеющий огромные размеры. Данный НЛО спокойно передвигался в небе. Местное население было шокировано от подобной встречи. Они поспешили сообщить об этом уфологам. В свою очередь охотники за НЛО встревожились, так как за свою карьеру они никогда не видели подобный инопланетный объект.
Интернет-пользователи в комментариях на канале YouTube утверждают, что данный объект мог являться дирижаблем либо большим военным самолетом.
Согласно заявлению очевидцев, 19 августа текущего года на видео сняли неопознанный летающий объект, имеющий огромные размеры. Данный НЛО спокойно передвигался в небе. Местное население было шокировано от подобной встречи. Они поспешили сообщить об этом уфологам. В свою очередь охотники за НЛО встревожились, так как за свою карьеру они никогда не видели подобный инопланетный объект.
Интернет-пользователи в комментариях на канале YouTube утверждают, что данный объект мог являться дирижаблем либо большим военным самолетом.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:30