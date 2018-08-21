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Очевидцы в Нью-Йорке сняли на видео гигантский НЛО

Охотники за НЛО из Соединённых Штатов убеждены, что замеченный в Нью-Йорке гигантский летающий объект представляет собой настоящий корабль с пришельцами. В Сети выложили видео, которое «взорвало» популярный видеохостинг YouTube.

Очевидцы в Нью-Йорке сняли на видео гигантский НЛО

Согласно заявлению очевидцев, 19 августа текущего года на видео сняли неопознанный летающий объект, имеющий огромные размеры. Данный НЛО спокойно передвигался в небе. Местное население было шокировано от подобной встречи. Они поспешили сообщить об этом уфологам. В свою очередь охотники за НЛО встревожились, так как за свою карьеру они никогда не видели подобный инопланетный объект.

Очевидцы в Нью-Йорке сняли на видео гигантский НЛО

Интернет-пользователи в комментариях на канале YouTube утверждают, что данный объект мог являться дирижаблем либо большим военным самолетом.


 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:30
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