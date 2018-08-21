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Ученые Китая испытали возможности 4D-печати керамических изделий

Ученые Китая провели испытания нового метода 4D-печати керамических изделий. С помощью данной технологии создаются сложные формы, представленные готовыми объектами, использовать которые можно в космических программах.

Специалисты Университета Гонконга заложили в основу метода возможности стандартной 3D-печати, но только с дополнением нового элемента. В итоге получилось готовое изделие, способное самостоятельно приобретать нужную форму посредством последующей определенной обработки. Готовые формы керамических изделий могут складываться, что придает их свойствам большую универсальность. Свойства материала при этом не теряются, благодаря использованию особых керамических чернил, которые составляют основу нужного материала. Новый подход устраняет проблемы обработки керамики, связанные с ее высокой температурой плавления, которая иногда не поддается даже лазерным установкам.

Ученые Китая испытали возможности 4D-печати керамических изделий

Планируется применение новой методики при создании коммуникаций и нестандартных форм сложных изделий. Ученые уверены, что разработка заинтересует космические агентства, так как прочность материала особо важна в космосе, при этом от него требуется переносимость высоких температур.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 13:15
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