Changan продемонстрировал обновленный вариант версии CS55

Говоря о цене транспортного средства, стоит отметить, что новинка располагается между кроссами CS35, а также CS 75, которые уже продаются на авторынке Российской Федерации. Автомобиль обладает измененной радиаторной решеткой. На ней размещается эмблема марки. Разработчики транспортного средства также обновили интерьер. В данном случае было установлено новое рулевое колесо и доработана панель приборов.В качестве силовой установки используется турбированный полуторалитровый двигатель, который способен генерировать 156 лошадиных сил. Силовой агрегат осуществляет работу с шестиступенчатым «автоматом». Производитель предлагает как полноприводные, так и переднеприводные версии транспортных средств.