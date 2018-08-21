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Changan продемонстрировал обновленный вариант версии CS55

Китайский автопроизводитель Changan продемонстрировал обновленный вариант версии CS55. Модель Changan CS55 является самой популярной в линейке бренда.

Changan продемонстрировал обновленный вариант версии CS55


Говоря о цене транспортного средства, стоит отметить, что новинка располагается между кроссами CS35, а также CS 75, которые уже продаются на авторынке Российской Федерации. Автомобиль обладает измененной радиаторной решеткой. На ней размещается эмблема марки. Разработчики транспортного средства также обновили интерьер. В данном случае было установлено новое рулевое колесо и доработана панель приборов.

В качестве силовой установки используется турбированный полуторалитровый двигатель, который способен генерировать 156 лошадиных сил. Силовой агрегат осуществляет работу с шестиступенчатым «автоматом». Производитель предлагает как полноприводные, так и переднеприводные версии транспортных средств.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:30
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