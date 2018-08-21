Эпатажный участник «Дома-2» Егор Черкасов продолжает оказывать знаки внимания телеведущей проекта

«Орлова такая красивая женщина, зачем ей этот Черкасов? Вообще не могу понять! Он просто не может быть интересным не только как участник, но и как мужчина в целом!», «Фуу..Этот Черкасов, как всегда! Гнать его нужно за ворота, чтобы голову никому не морочил!», «Черкасов решил пойти по стопам Гриценко что ли? Ну что сказать, продуманный!», - продолжают писать телезрители «Дома-2» в Сети.



Стоит отметить, что мало кто из телезрителей прославленной телестройки «Дом-2» верит в то, что Егор Черкасов на самом деле искренне относится к Ольге Орловой. Напомним, что не так давно молодой человек на всю страну заявил, что влюбился в телеведущую проекта.Сегодня в утреннем эфире с Периметра можно было наблюдать за тем, как Егор Черкасов устроил свидание Ольге Орловой. Преданные поклонники реалити на данный момент вовсю обсуждают свидание участника и телеведущей.Многие телезрители «Дома-2» уверены, что молодой человек на самом деле ничего самостоятельно не делал, а все свидание было организовано и спланировано администрацией телестройки. Егор Черкасов только подушечку поправил, на которую планировала сесть Ольга Орлова. Мужчина даже цветов ведущей не подарил.Черкасов явно решил сыграть на чувствах и слабостях Орловой, ведь он к своему свиданию привлек маленьких щенков. Телезрители уверены, что Егор хотел при помощи щенков понять, что же на самом деле пытается сказать ему Ольга, когда говорит о том, что ее нужно удивлять и интриговать.У многих поклонников «Дома-2» возникло такое ощущение, что на самом деле Егор Черкасов не понимал ни слова из того, что Ольга Орлова говорила ему. Практически на каждом свидании молодой человек сидит с таким выражением лица, словно телеведущая говорит с ним на каком-то неизвестном ему иностранном языке. В итоге участник просто сидел молча и улыбалсяНекоторым телезрителям реалити-шоу показалось, что Ольга Орлова хорошо все это понимает, и именно поэтому она заявила Егору Черкасову, что больше всего ее может заинтересовать в том или ином мужчине только его мозг.Нужно сказать, что подобное заявление прославленной телеведущей «Дома-2» не удивило практически никого из поклонников проекта. Телезрители, оказывается, хорошо понимают, что Ольге Орловой симпатизирует Егор Черкасов, однако постоянное молчание и отсутствие инициативы со стороны мужчины по-прежнему очень расстраивает телеведущую.