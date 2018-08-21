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В центре Владивостока взорвался автомобиль

В центре Владивостока рядом с жилыми домами взорвался автомобиль. В результате инцидента пострадал мужчина, который был госпитализирован в ближайшую клинику, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ Приморского края.

В центре Владивостока взорвался автомобиль

Происшествие случилось накануне днем в районе дома №72 по улице Тухачевского. Причиной взрыва стало возгорание двух газовых баллонов, обусловленное нарушением техники безопасности.

По словам очевидцев, ударная волна разнесла детали машины на 200 метров в радиусе от эпицентра. В соседних зданиях вылетали стекла. Также получил повреждения еще один автомобиль припаркованный неподалеку.

Прибывшим спасателям потребовалось около двадцати минут, чтобы потушить возникший пожар. Жизнь пострадавшего мужчины вне опасности.

 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:07
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