В центре Владивостока взорвался автомобиль

Происшествие случилось накануне днем в районе дома №72 по улице Тухачевского. Причиной взрыва стало возгорание двух газовых баллонов, обусловленное нарушением техники безопасности.По словам очевидцев, ударная волна разнесла детали машины на 200 метров в радиусе от эпицентра. В соседних зданиях вылетали стекла. Также получил повреждения еще один автомобиль припаркованный неподалеку.Прибывшим спасателям потребовалось около двадцати минут, чтобы потушить возникший пожар. Жизнь пострадавшего мужчины вне опасности.