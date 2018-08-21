В центре Владивостока взорвался автомобиль
В центре Владивостока рядом с жилыми домами взорвался автомобиль. В результате инцидента пострадал мужчина, который был госпитализирован в ближайшую клинику, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ Приморского края.
Происшествие случилось накануне днем в районе дома №72 по улице Тухачевского. Причиной взрыва стало возгорание двух газовых баллонов, обусловленное нарушением техники безопасности.
По словам очевидцев, ударная волна разнесла детали машины на 200 метров в радиусе от эпицентра. В соседних зданиях вылетали стекла. Также получил повреждения еще один автомобиль припаркованный неподалеку.
Прибывшим спасателям потребовалось около двадцати минут, чтобы потушить возникший пожар. Жизнь пострадавшего мужчины вне опасности.
Происшествие случилось накануне днем в районе дома №72 по улице Тухачевского. Причиной взрыва стало возгорание двух газовых баллонов, обусловленное нарушением техники безопасности.
По словам очевидцев, ударная волна разнесла детали машины на 200 метров в радиусе от эпицентра. В соседних зданиях вылетали стекла. Также получил повреждения еще один автомобиль припаркованный неподалеку.
Прибывшим спасателям потребовалось около двадцати минут, чтобы потушить возникший пожар. Жизнь пострадавшего мужчины вне опасности.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:07