«Сразу минус 10 лет»: Ольга Бузова сняла наращенные пряди и поразила поклонников своим новым образом

«Олечка, тебе так идет такая прическа. Не могу насмотреться на тебя! Так намного лучше!!!», «Какой же ты красавицей стала! С таким макияжем, прической и простотой в глазах – 10 лет в годах, невероятно красивая, прям вспомнила время, когда ты еще была светленькой. Невероятно нежная и красивая фотография!!!», «Очень женственный образ!!! Ооочень тебе идет такая стрижка и укладка!!! Просто супер! Не наращивай больше те ужасные длинные кудри!!!», - продолжают писать преданные поклонники Ольги Бузовой в Сети.

«Бузова, хватит уже без груди ходить! Дуй к пластическому хирургу! Он тебе поможет не только грудью обзавестись, но и мужчиной!!!», - написал один из хейтеров в Сети.

На днях 32-летняя исполнительница хита «Мало половин» наконец-таки избавилась от наращенных локонов. По мнению огромнейшего количество фанатов, Ольга Бузова стала выглядеть на несколько лет моложе своего возраста.Днями известная российская певица Ольга Бузова опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram новые фотографии. На свежих снимках знаменитости очень тяжело было не заметить то, что теледива сняла наращенные длинные локоны, с которыми ходила последние несколько месяцев.Нужно сказать, что большому количеству верных поклонников Ольги Бузовой пришлось по душе такая трансформация их любимицы. Один за другим фанаты принялись вовсю заявлять, что новая прическа, а также мейкап в нежно-розовых тонах не только очень красят, но и подчеркивают естественную красоту поющей телеведущей.Пользователи Сети проявили единомыслие и сделали вывод, что длинные темные локоны прибавляют Ольге Бузовой возраста, делают образ знаменитости очень вульгарным, а также «утяжеляют» ее внешний вид.Правда, пока одни пользователи социальной сети Instagram радовались такому преображению певицы и вовсю забрасывали ее приятными комментариями и сообщениями, другие решили в очередной раз жестко раскритиковать Ольгу Бузову.Огромнейшее количество недоброжелателей поющей телеведущей снова начали писать в комментариях, что Ольге Бузовой в срочном порядке нужно обратиться к пластическому хирургу, который вставит ей импланты в грудь, а также к косметологу, который сделает губы звезды еще больше.По словам злопыхателей, без силикона в указанных ими местах внешний вид прославленной поющей телеведущей смотрится не очень современно, а новый образ и вовсе простит Ольгу Бузову.