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«Сразу минус 10 лет»: Ольга Бузова сняла наращенные пряди и поразила поклонников своим новым образом

Прославленная телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» и восходящая исполнительница Ольга Бузова поразила преданных поклонников своим новым видом.

На днях 32-летняя исполнительница хита «Мало половин» наконец-таки избавилась от наращенных локонов. По мнению огромнейшего количество фанатов, Ольга Бузова стала выглядеть на несколько лет моложе своего возраста.

«Сразу минус 10 лет»: Ольга Бузова сняла наращенные пряди и поразила поклонников своим новым образом

Днями известная российская певица Ольга Бузова опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram новые фотографии. На свежих снимках знаменитости очень тяжело было не заметить то, что теледива сняла наращенные длинные локоны, с которыми ходила последние несколько месяцев.

Нужно сказать, что большому количеству верных поклонников Ольги Бузовой пришлось по душе такая трансформация их любимицы. Один за другим фанаты принялись вовсю заявлять, что новая прическа, а также мейкап в нежно-розовых тонах не только очень красят, но и подчеркивают естественную красоту поющей телеведущей.

Пользователи Сети проявили единомыслие и сделали вывод, что длинные темные локоны прибавляют Ольге Бузовой возраста, делают образ знаменитости очень вульгарным, а также «утяжеляют» ее внешний вид.

«Сразу минус 10 лет»: Ольга Бузова сняла наращенные пряди и поразила поклонников своим новым образом

«Олечка, тебе так идет такая прическа. Не могу насмотреться на тебя! Так намного лучше!!!», «Какой же ты красавицей стала! С таким макияжем, прической и простотой в глазах – 10 лет в годах, невероятно красивая, прям вспомнила время, когда ты еще была светленькой. Невероятно нежная и красивая фотография!!!», «Очень женственный образ!!! Ооочень тебе идет такая стрижка и укладка!!! Просто супер! Не наращивай больше те ужасные длинные кудри!!!», - продолжают писать преданные поклонники Ольги Бузовой в Сети.

Правда, пока одни пользователи социальной сети Instagram радовались такому преображению певицы и вовсю забрасывали ее приятными комментариями и сообщениями, другие решили в очередной раз жестко раскритиковать Ольгу Бузову.

Огромнейшее количество недоброжелателей поющей телеведущей снова начали писать в комментариях, что Ольге Бузовой в срочном порядке нужно обратиться к пластическому хирургу, который вставит ей импланты в грудь, а также к косметологу, который сделает губы звезды еще больше.

По словам злопыхателей, без силикона в указанных ими местах внешний вид прославленной поющей телеведущей смотрится не очень современно, а новый образ и вовсе простит Ольгу Бузову.

«Сразу минус 10 лет»: Ольга Бузова сняла наращенные пряди и поразила поклонников своим новым образом

«Бузова, хватит уже без груди ходить! Дуй к пластическому хирургу! Он тебе поможет не только грудью обзавестись, но и мужчиной!!!», - написал один из хейтеров в Сети.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:35
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