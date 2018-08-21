«УАЗ» рассказал о модернизированном «Патриоте» с новым двигателем

Обновлённый внедорожник будет представлен осенью этого года и сразу же поступит в продажу. Главным новшеством «Патриота» 2019 модельного года станет переработанная передняя подвеска, которую разработчики наделили новой рулевой трапецией повышенной жёсткости, эта деталь была позаимствована у фургона «Профи». Также автомобиль получит открытые поворотные кулаки и иной демпфер рулевой рейки. Данные нововведения поспособствуют уменьшению радиуса разворота машины на 80 сантиметров.В моторной линейке автомобиля появится 150-сильный агрегат ЗМЗ-Про, работать он будет на пару с автоматической трансмиссией от Punch Powertrain. Отмечается, что обновлённый УАЗ «Патриот» сохранит свои внедорожные качества, при этом будет улучшена управляемость и комфорт, что поспособствует увеличению потребительского спроса.