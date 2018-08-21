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«УАЗ» рассказал о модернизированном «Патриоте» с новым двигателем

Представители Ульяновского автомобильного завода сообщили некоторые подробности об обновлённом внедорожнике УАЗ «Патриот». Помимо нового силового агрегата мощностью 150 лошадиных сил, автомобиль получит изменения в конструкции.

Обновлённый внедорожник будет представлен осенью этого года и сразу же поступит в продажу. Главным новшеством «Патриота» 2019 модельного года станет переработанная передняя подвеска, которую разработчики наделили новой рулевой трапецией повышенной жёсткости, эта деталь была позаимствована у фургона «Профи». Также автомобиль получит открытые поворотные кулаки и иной демпфер рулевой рейки. Данные нововведения поспособствуют уменьшению радиуса разворота машины на 80 сантиметров.

«УАЗ» рассказал о модернизированном «Патриоте» с новым двигателем

В моторной линейке автомобиля появится 150-сильный агрегат ЗМЗ-Про, работать он будет на пару с автоматической трансмиссией от Punch Powertrain. Отмечается, что обновлённый УАЗ «Патриот» сохранит свои внедорожные качества, при этом будет улучшена управляемость и комфорт, что поспособствует увеличению потребительского спроса.

 
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Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 08:30
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