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Ирина Шейк в качестве дизайнера представила первую сумку Irina by The Kooples

Ирина Шейк решила стать дизайнером сумок и выпустила первую модель под названием Irina. Сумочка была создана совместно с французским брендом аксессуаров The Kooples.

Сумка Irina с длинным ремешком через плечо представлена в трёх размерах – большом, среднем и мини. Новая сумка предлагается из замши и телячьей кожи, её цветовая расцветка может быть леопардовой, красной, жёлтой и чёрной, а фактура изделия – гладкая «змеиная» и с заклёпками.

Ирина Шейк в качестве дизайнера представила первую сумку Irina by The Kooples


Стоимость женской сумочки Irina by The Kooples на официальном сайте бренда варьируется от 298 до 458 долларов, сто эквивалентно от 20 000 до 30 000 рублей. По мнению экспертов, это не слишком высокая цена для предмета от ведущей мировой модели Ирины Шейк, которая является любимицей публики.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:45
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