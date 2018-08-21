Ирина Шейк в качестве дизайнера представила первую сумку Irina by The Kooples

Сумка Irina с длинным ремешком через плечо представлена в трёх размерах – большом, среднем и мини. Новая сумка предлагается из замши и телячьей кожи, её цветовая расцветка может быть леопардовой, красной, жёлтой и чёрной, а фактура изделия – гладкая «змеиная» и с заклёпками.Стоимость женской сумочки Irina by The Kooples на официальном сайте бренда варьируется от 298 до 458 долларов, сто эквивалентно от 20 000 до 30 000 рублей. По мнению экспертов, это не слишком высокая цена для предмета от ведущей мировой модели Ирины Шейк, которая является любимицей публики.