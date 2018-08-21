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Тюнинг-ателье G-Power доработало универсал Mercedes-Benz E63 S Wagon

Известное ателье G-Power провело грандиозную работу по обновлению модели немецкого универсала Mercedes-Benz E63 S Estate.

Благодаря существенным изменениям по технической части автомобиля, теперь автомобиль выдает порядка 800 л.с., тогда как ее крутящий момент составляет 1000 Нм. При столь внушительных параметрам достичь «первой сотни» возможно всего за 3,1 секунды, чем не могут похвастаться более компактные «заряженные» автомобили. Несмотря на полученные доработки, инженеры все же остановили максимальную скорость движения ограничителем 340 километров в час.

Тюнинг-ателье G-Power доработало универсал Mercedes-Benz E63 S Wagon


В зависимости от пожеланий клиентов, также возможно получить в Mercedes-Benz E63 S Estate нержавеющую выхлопную трубу и ряд других улучшений, направленных на серьезную доработку понравившейся модели. Не исключено, что нынешняя модификация сможет оказаться достаточно востребованной для большинства требовательных автолюбителей, поклоняющихся немецкому бренду. Кроме того, разработчики также планируют в скором времени порадовать публику другими улучшенными версиями одного из ведущих автомобильных производителей. Общая стоимость всего набора обновлений универсала составляет порядка 23 тыс. долларов.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 05:30
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