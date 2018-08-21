Фанаты с трудом узнали Анжелику Варум в юности, приняв ее за Йоко Оно

Знаменитая исполнительница хита "Зимняя вишня" недавно отметила 49-летие. Она правильно питается, ходит в спортзал и поэтому может похвастаться своим стройным телом и моложавым видом. На архивных фото артистку легко узнать, потому что она почти не изменилась. Накануне знаменитость поделилась черно-белой ретро публикацией, на которой она запечатлена в белом платье. Многие поклонники поражены, как в юности исполнительница песен была похожа на художницу из Японии Йоко Оно.Стоит напомнить, что недавно Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили годовщину свадьбы. Пара состоит в браке уже восемнадцать лет.