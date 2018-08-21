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Фанаты с трудом узнали Анжелику Варум в юности, приняв ее за Йоко Оно

Анжелика Варум поделилась с подписчиками в Instagram архивным фото, которое было сделано около 20 лет назад. Фанаты отметили, что сначала не узнали артистку.

Фанаты с трудом узнали Анжелику Варум в юности, приняв ее за Йоко Оно

Знаменитая исполнительница хита "Зимняя вишня" недавно отметила 49-летие. Она правильно питается, ходит в спортзал и поэтому может похвастаться своим стройным телом и моложавым видом. На архивных фото артистку легко узнать, потому что она почти не изменилась. Накануне знаменитость поделилась черно-белой ретро публикацией, на которой она запечатлена в белом платье. Многие поклонники поражены, как в юности исполнительница песен была похожа на художницу из Японии Йоко Оно.

Фанаты с трудом узнали Анжелику Варум в юности, приняв ее за Йоко Оно

Стоит напомнить, что недавно Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили годовщину свадьбы. Пара состоит в браке уже восемнадцать лет.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:30
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