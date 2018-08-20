Бывший парень Елизаветы Триандафилиди предложил экс-участнице «Дома-2» Марии Кохно родить от него ребенка

«Маша уникальный, особенный человек, интеллектуально зрелый и эмоциональный полноценный! Рядом с ней все мужчины будут чувствовать себя ущербными и потому брачных союз с ней, конечно же, не потянут. А бегать в поисках такого же биопсихологического феномена она может до пенсии. Сложив воедино ее и свои особенности, я сделал ей дружеское предложение, над которым попросил хорошенько поразмышлять. Предложил зачать малыша», - рассказал экс-участник «Дома-2» Вальтер Соломенцев своим преданным поклонникам.

«Привет, Мария. Ты красивая и талантливая женщина..Прочел статью о твоей нужде, о твоем глубоком желании иметь ребенка и прослезился. Так и быть, готов предложить свою дружескую помощь. Родить до конца года уже не успеть, но зачать мы вполне успеем», - написал Вальтер Марии.

«Очень признательная», - ответила на предложение Соломенцева родить от него малыша Кохно.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки «Дом-2» не является секретом то, что покинувшей телепроект Марии Кохно до сих пор так и не повезло в личной жизни. Ей не удалось построить отношения не только в Периметре реалити, но и за его пределами. На данный момент девушка пребывает в статусе одиночки.Нужно сказать, что несмотря на постоянные неудачи в личной жизни экс-звезда «Дома-2» по-прежнему мечтает о том, что совсем скоро она обзаведется не только любимым человеком, но и семьей и даже детьми.И вот, несколько часов назад, выяснилось, что Мария Кохно сможет обзавестись первенцем уже сейчас. Оказывается, что на днях к девушке обратился с довольно заманчивым и в то же время необычным предложением бывший парень Елизаветы Триандафилиди. Не так давно ставший отцом в третий раз, и это если не считать возможную беременность Олеси Лисовской, Вальтер Соломенцев заявил, что не против, если от него забеременеет еще и Кохно.По словам бывшего участника «Дома-2», ни один мужчина просто-таки не потянет брак с такой эффектной и яркой девушкой, как Мария Кохно. Вальтер Соломенцев убежден, что Марии Кохно не следует терять понапрасну время на различные вопросы, которые касаются деторождения.Бывший священнослужитель уверен, что сможет помочь своей подруге, как настоящий друг, забеременеть. Оказывается, что сама Мария Кохно взяла время, чтобы все хорошенечко обдумать.В Сети уже даже распространился скрин сообщения, которое Вальтер Соломенцев отправил Марии Кохно.Стоит сказать, что подобная информация не на шутку разозлила огромнейшее количество телезрителей «Дома-2» На данный момент многие из них просто-таки забросали Вальтера Соломенцева нелицеприятными комментариями и сообщениями, в которых они заявляют, что бывшему священнослужителю нужно обратиться за помощью к психиатру, ведь его некоторые действия тяжело назвать нормальными.К слову, практически все фанаты «Дома-2» уверены, что Кохно от предложения Соломенцева откажется.