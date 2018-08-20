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Ольга Бузова «превратилась» в скелет и напомнила фанатам жертву Освенцима

Прославленная телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также восходящая исполнительница Ольга Бузова шокировала преданных поклонников своим анорексичным видом.

Преданные поклонники одной из самых известных девушек России очень волнуются за ее состояние здоровья. Ни для кого не является секретом, что на данный момент рабочий график Ольги Бузовой расписан буквально по минутам. Знаменитость работает и днем, и ночью, при этом вовсе не жалеет ни себя, ни своего здоровья.

Ольга Бузова «превратилась» в скелет и напомнила фанатам жертву Освенцима

Постоянные концерты, съемки, фотосессии измотали и без того бессильную и измученную Ольгу Бузову. В последнее время верные фанаты поющей телеведущей начали замечать, что их любимица очень сильно похудела и начала им напоминать девушку с диагнозом «анорексия».

А недавние фотографии Бузовой, которые она сделала в Ялте, и вовсе взбудоражили поклонников Ольги. На опубликованном в сториз снимке знаменитость просто-таки «превратилась» в настоящий скелет. На фото теледива позирует в бикини возле бассейна.

«Господи, что с тобой случилось?! Кожа и кости! Без косметики ты прям на анорексичку похожа!», «Скоро по фигуре Бузовой можно будет подробно изучить строение скелета человека. Она мне прям напомнила о жертвах немецкого лагеря Освенцима..Ужасс просто!!!», «Для Кореи самое то! Там таких, как Бузова любят..узкоглазых и худощавых. Бузова, начинай уже есть, все равно Тарасова не вернешь уже!», - продолжают активно писать недоброжелатели Ольги Бузовой в Сети.


Ольга Бузова «превратилась» в скелет и напомнила фанатам жертву Освенцима

Стоит отметить, что некоторые пользователи социальной сети Instagram заявили, что Ольга Бузова настолько сильно похудела только из-за того, что на данный момент очень модно иметь худощавую фигуру. Именно поэтому, а, если быть точнее, из-за стремления быть лучшей всегда и во всем, знаменитость и довела себя до такого состояния, недоедая и изнуряя себя ежедневными жесткими тренировками.

Некоторые фолловеры даже сравнили Ольгу Бузову с Полиной Гагариной, которая каждый день публикует у себя на страничке в социальной сети Instagram видеоролики своих тренировок.

Заметим, что в последнее время многие преданные поклонники Гагариной также принялись поговаривать о том, что певица совсем скоро начнет быть похожей на девушку, болеющую анорексией.

Ольга Бузова «превратилась» в скелет и напомнила фанатам жертву Освенцима

«Полин, начните кушать уже! Вы и так невероятно стройная! Прекратите голодать и мучить каждый день свое тело изнурительными тренировками! Мы вас любим любую!!!», - написал один из поклонников Полины Гагариной в Сети.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:44
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