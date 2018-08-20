Алсу сообщила, почему не захотела рожать в России

Третьего ребенка - сына Рафаэля, артистка родила в США. Звезда отметила, что сознательно не рожала в Москве. По словам знаменитости, при первой беременности ее постоянно преследовали журналисты. Репортеры даже хотели пробраться к певице в больничную палату. 10 августа сыну Алсу исполнилось 2 года. Праздничную вечеринку вокалистка устроила в новой квартире, где на протяжении длительного времени шел ремонт. Звезда отечественного шоу-биза отметила, что семейное гнездо получилось очень уютным.У мужа Алсу много работы, и поэтому воспитанием детей занимается молодая мама. По отношению к сыну и дочерям она строга, но справедлива. На конец года знаменитость запланировала выпуск своего нового альбома. При этом осенью в Кремлёвском дворце состоится ее сольный концерт, после чего она планирует гастрольный тур по России.