Звездный пластический хирург рассказал о помощи Алене Водонаевой и Людмиле Гурченко
Одним из самых известных и популярных пластических хирургов, обслуживающих отечественных звезд, считается Сергей Блохин, который поделился с журналистами некоторыми подробностями «декольте» своих подопечных. Речь шла об Алене Водонаевой, Людмиле Гурченко и других отечественных знаменитостях.
Сергей Блохин узнаваем многими еще и по телепроектам «Формула красоты» и «На десять лет моложе».
Недавно хирург решил поделиться с журналистами, кто из отечественных знаменитостей делала пластику груди.
При этом Блохин отмечает, что работать со звездами и олигархами чрезвычайно сложно, так как мнение врача и пациента не всегда совпадает.
Сергей рассказал, что делала пластику груди Алене Водонаевой, которая приняла «на отлично» его работу, так как давно мечтала о таких «формах».
Легла «под нож» Блохина и Наталья Штурм, увлекшаяся молодым мужчиной и пожелавшая усовершенствовать свой бюст ради него.
В свое время пациентами Сергея Блохина были звезды советского кино Людмила Гурченко и Вера Алентова. Причем о первой хирург говорит, что «пластика затянула ее».
Впрочем и супруга Владимира Меньшова тоже слишком увлеклась перекраиванием лица, что стало очень заметно со стороны.
Сергей Блохин узнаваем многими еще и по телепроектам «Формула красоты» и «На десять лет моложе».
Недавно хирург решил поделиться с журналистами, кто из отечественных знаменитостей делала пластику груди.
При этом Блохин отмечает, что работать со звездами и олигархами чрезвычайно сложно, так как мнение врача и пациента не всегда совпадает.
Сергей рассказал, что делала пластику груди Алене Водонаевой, которая приняла «на отлично» его работу, так как давно мечтала о таких «формах».
Легла «под нож» Блохина и Наталья Штурм, увлекшаяся молодым мужчиной и пожелавшая усовершенствовать свой бюст ради него.
В свое время пациентами Сергея Блохина были звезды советского кино Людмила Гурченко и Вера Алентова. Причем о первой хирург говорит, что «пластика затянула ее».
Впрочем и супруга Владимира Меньшова тоже слишком увлеклась перекраиванием лица, что стало очень заметно со стороны.