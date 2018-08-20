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Звездный пластический хирург рассказал о помощи Алене Водонаевой и Людмиле Гурченко

Одним из самых известных и популярных пластических хирургов, обслуживающих отечественных звезд, считается Сергей Блохин, который поделился с журналистами некоторыми подробностями «декольте» своих подопечных. Речь шла об Алене Водонаевой, Людмиле Гурченко и других отечественных знаменитостях.

Сергей Блохин узнаваем многими еще и по телепроектам «Формула красоты» и «На десять лет моложе».

Звездный пластический хирург рассказал о помощи Алене Водонаевой и Людмиле Гурченко

Недавно хирург решил поделиться с журналистами, кто из отечественных знаменитостей делала пластику груди.

При этом Блохин отмечает, что работать со звездами и олигархами чрезвычайно сложно, так как мнение врача и пациента не всегда совпадает.

Звездный пластический хирург рассказал о помощи Алене Водонаевой и Людмиле Гурченко

Сергей рассказал, что делала пластику груди Алене Водонаевой, которая приняла «на отлично» его работу, так как давно мечтала о таких «формах».

Легла «под нож» Блохина и Наталья Штурм, увлекшаяся молодым мужчиной и пожелавшая усовершенствовать свой бюст ради него.

Звездный пластический хирург рассказал о помощи Алене Водонаевой и Людмиле Гурченко

В свое время пациентами Сергея Блохина были звезды советского кино Людмила Гурченко и Вера Алентова. Причем о первой хирург говорит, что «пластика затянула ее».

Звездный пластический хирург рассказал о помощи Алене Водонаевой и Людмиле Гурченко

Впрочем и супруга Владимира Меньшова тоже слишком увлеклась перекраиванием лица, что стало очень заметно со стороны.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:17
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