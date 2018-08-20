Звездный пластический хирург рассказал о помощи Алене Водонаевой и Людмиле Гурченко

Сергей Блохин узнаваем многими еще и по телепроектам «Формула красоты» и «На десять лет моложе».Недавно хирург решил поделиться с журналистами, кто из отечественных знаменитостей делала пластику груди.При этом Блохин отмечает, что работать со звездами и олигархами чрезвычайно сложно, так как мнение врача и пациента не всегда совпадает.Сергей рассказал, что делала пластику груди Алене Водонаевой, которая приняла «на отлично» его работу, так как давно мечтала о таких «формах».Легла «под нож» Блохина и Наталья Штурм, увлекшаяся молодым мужчиной и пожелавшая усовершенствовать свой бюст ради него.В свое время пациентами Сергея Блохина были звезды советского кино Людмила Гурченко и Вера Алентова. Причем о первой хирург говорит, что «пластика затянула ее».Впрочем и супруга Владимира Меньшова тоже слишком увлеклась перекраиванием лица, что стало очень заметно со стороны.