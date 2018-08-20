Путин объявил внезапную проверку боеготовности в двух военных округах
Владимир Путин принял неожиданное решение провести проверки боеготовности в двух военных округах. По предварительным данным, постановление обусловлено грядущими учениями «Восток-2018».
Ревизия на территории военных округов пройдет с 20 по 25 августа. Сведения о проведении проверок подтвердил и Сергей Шойгу, являющийся главной российского Минобороны. По его словам, в настоящее время ревизии уже начались в Восточном и Центральном военных округах. Также под проверку попадут ВДВ и Военно-транспортная авиация.
Шойгу отметил, что в ходе проверок особое внимание планируется уделить «устойчивому управлению вооруженными силами и войсками». Учения «Восток-2018» должны стать одними из самых масштабных в текущем году, так как в них примут участие более 3 тысяч военнослужащих армии Китая.
Ревизия на территории военных округов пройдет с 20 по 25 августа. Сведения о проведении проверок подтвердил и Сергей Шойгу, являющийся главной российского Минобороны. По его словам, в настоящее время ревизии уже начались в Восточном и Центральном военных округах. Также под проверку попадут ВДВ и Военно-транспортная авиация.
Шойгу отметил, что в ходе проверок особое внимание планируется уделить «устойчивому управлению вооруженными силами и войсками». Учения «Восток-2018» должны стать одними из самых масштабных в текущем году, так как в них примут участие более 3 тысяч военнослужащих армии Китая.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:25