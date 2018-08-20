АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали женщинам, как стать магнитом для мужчин
EUR 76.18 USD 66.88
Курс валют на 18.08.2018

Путин объявил внезапную проверку боеготовности в двух военных округах

Владимир Путин принял неожиданное решение провести проверки боеготовности в двух военных округах. По предварительным данным, постановление обусловлено грядущими учениями «Восток-2018».

Путин объявил внезапную проверку боеготовности в двух военных округах


Ревизия на территории военных округов пройдет с 20 по 25 августа. Сведения о проведении проверок подтвердил и Сергей Шойгу, являющийся главной российского Минобороны. По его словам, в настоящее время ревизии уже начались в Восточном и Центральном военных округах. Также под проверку попадут ВДВ и Военно-транспортная авиация.

Шойгу отметил, что в ходе проверок особое внимание планируется уделить «устойчивому управлению вооруженными силами и войсками». Учения «Восток-2018» должны стать одними из самых масштабных в текущем году, так как в них примут участие более 3 тысяч военнослужащих армии Китая.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Политика / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:25
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple удалила из китайского App Store 25 тысяч
«Выла как собака»: Экс-участница «Дома-2» Алена
Доллар и евро растут на открытии торгов
Исаак Калина - о получении московской сборной
Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов без
Галина Польских поведала правду о своем здоровье
Путин объявил внезапную проверку боеготовности в
Звездный пластический хирург рассказал о помощи
«Дом-2»: Ирина Пинчук заявила, что Ольга Бузова
Ученые рассказали женщинам, как стать магнитом
Анастасию Вознесенскую парализовало после инсульта
В Чечне на полицейское отделение напали люди,
“Промсвязьбанк” договорился о начале
Модель с синдромом Дауна выиграла конкурс красоты
«На 10 месяце»: Ксению Бородину подозревают в
Актриса Анна Хилькевич родила дочку
Падчерица Ивана Урганта отметила 18-летие в Париже
Эксперты назвали распространенные профессии
Ольга Бузова «наращивает» грудь при помощи
Британские специалисты разработали таблетки для
«По стопам Бузовой»: Полина Гагарина и Наталья
Селена Гомес сделала с подругами одинаковые
В продажу выходят смартфоны Meizu 16 и Meizu 16
Миллиардер Роман Ротенберг женился на Галине Кеда
«Это такой фейк»: Экс-участник «Дома-2» Рустам
Серый пришелец заглянул ночью в дом и попал на
Пользователи Сети обсуждают беременность Елены
На реалити-шоу «Дом-2» ожидается новый роман
В результате ДТП в Дагестане пострадали 18
В 2018 году объем продаж оперативной памяти
Просмотреть все новости