Путин объявил внезапную проверку боеготовности в двух военных округах

Ревизия на территории военных округов пройдет с 20 по 25 августа. Сведения о проведении проверок подтвердил и Сергей Шойгу, являющийся главной российского Минобороны. По его словам, в настоящее время ревизии уже начались в Восточном и Центральном военных округах. Также под проверку попадут ВДВ и Военно-транспортная авиация.Шойгу отметил, что в ходе проверок особое внимание планируется уделить «устойчивому управлению вооруженными силами и войсками». Учения «Восток-2018» должны стать одними из самых масштабных в текущем году, так как в них примут участие более 3 тысяч военнослужащих армии Китая.