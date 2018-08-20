Анастасию Вознесенскую парализовало после инсульта

В начале года Андрей Васильевич перенес хирургическое вмешательство на сердце. Сейчас он мучается от сильных болей в суставах. Но актер не привык просить у посторонних помощи. С бытовыми делами артист справляется самостоятельно. В этом году звездные супруги будут отмечать 55-летие совместной жизни.Анастасия Вознесенская входила в труппу театра МХАТ и «Современник». Телезрителям актриса запомнилась по ролям в кинолентах «Авария — дочь мента», «Гараж», «Майор Вихрь», «Вокзал для двоих» и многих других.