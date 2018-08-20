Модель с синдромом Дауна выиграла конкурс красоты

После победы Кейт Грант рассказала, что ее мечта сбылась, девушка очень хотела вдохновить и заставить поверить в себя молодых людей, которые страдают синдромом Дауна и другими заболеваниями. Мать модели призналась, что доктора делали мрачные прогнозы о будущем ее дочери. Говорили, что ее словарный запас будет ограничен и она даже не сможет поддерживать разговор. Но Кейт Грант смогла доказать, что она может намного больше, чем прогнозируют специалисты.До участия в международном конкурсе красоты 19-летняя модель с синдромом Дауна принимала участие в неделе моды в Белфасте, а также снималась для рекламы бутиков в Кукстаун. Кейт Грант планирует продолжить свою модельную карьеру и заниматься благотворительностью и социальной работой, а также подавать пример другим девушкам с синдромом Дауна.