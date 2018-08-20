«Это такой фейк»: Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев высказался по поводу развода Риты Дакоты и Влада Соколовского

«Дакота и ее Дакот решили расстаться. Для начала я решил посмотреть, кто это такие. Ребята, вы такие скучные! Вы вообще не о чем! Как вы умудрились быть такими пустыми? Мало того, вы неправильно начали хайповать. Тут сразу виден фейк. Даже фейк можно сделать интересным», - иронично подчеркнул Рустам Солнцев.

«Зачем нужно письмо папы этого Дакота? Вы еще сходите в программу «Ищу тебя» и там поплачьте. Миру явлена какая-то любовница. Да, она девочка красивая. Но она кто вообще?! Еще один неинтересный персонаж? Тут должна быть Бузова. Или на крайняк Роза Сябитова. Вот это я понимаю. Первая консультация от меня сейчас была уже бесплатно. Вторая уже за бабосы», - заявил Рустам Солнцев.

«Сейчас у них с Владом все хорошо, царит стабильность, несмотря на то, что Дакота действительно знала об изменах. Разведенкой и страдалицей быть очень выгодно, все тебя жалеют, можно песенку трогательную написать и поиграть на чувствах тех, кто действительно переживает мучительную травму», - заявлял информатор.

Не так давно известная российская певица Рита Дакота объявила всему миру, что любимый супруг Влад Соколовский предал ее, и она подает на развод.Знаменитость опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram огромный пост, в котором рассказала своим преданным поклонникам, что муж изменял ей на протяжении всего времени, пока они были вместе. Делал он это с разными девушками, некоторые из которых, по словам Риты, даже являлись ее знакомыми.Нужно сказать, что заявления Риты Дакоты просто-таки взорвало социальные сети. Огромнейшее количество звезд российского шоу-бизнеса поспешило выразить слова поддержки исполнительнице. Айза Анохина, Ольга Бузова, Агата Муцениеце, Юлия Барановская, Анфиса Чехова и многие другие написали певице слова сочувствия и поддержки.Экс-участник прославленной телестройки «Дом-2» Рустам Солнцев тоже не смог остаться безразличным к такому громкому сообщению. Правда, как оказалось, известный скандальный блогер ранее никогда даже не слышал о Владе Соколовском и Рите Дакоте. Более того, Рустам подчеркнул, что не верит в развод парочки и даже назвал все происходящее «фейком».По словам Рустами Солнцева, Рита Дакота и Влад Соколовский допустили огромную ошибку, когда обнародовали письмо отца парня к невестке. Звезда «Дома-2» даже посоветовал звездному семейству обратиться за помощью к Розе Сябитовой и Ольге Бузовой, которые уж точно знают, как нужно и правильно привлекать внимание общественности к своим личностям.К слову, стоит обратить внимание на то, что версия о том, что развод Риты Дакоты и Влада Соколовского на самом деле является пиар-ходом выдвигается уже не впервые. Напомним, что ранее знакомый семейства уверенно заявил, что у Риты и Влада все хорошо, хотя измены со стороны парня на самом деле присутствовали.