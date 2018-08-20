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В результате ДТП в Дагестане пострадали 18 человек, включая детей

В результате крупного ДТП в Дагестане пострадали 18 человек. Все пострадавшие были спешно доставлены в ближайшее медицинское учреждение. Среди них были пятеро детей.

В результате ДТП в Дагестане пострадали 18 человек, включая детей

В Дагестане в районе поселка Ачи-Су произошло крупное ДТП. Столкнулись пять автомобилей, среди которых была пассажирская «Газель». По данным МЧС, число жертв достигает 18 человек, в том числе и 5 детей. Кареты скорой помощи доставили пострадавших в ближайшую городскую больницу. По словам медиков, одного взрослого без сознания сразу определили в реанимацию, семнадцать человек находятся в хирургии, у детей ушибы легкой и средней тяжести.

ДТП произошло сегодня утром, около 8.30 часов по московскому времени. Пресс-служба МВД сообщает, что предварительным виновником происшествия является легковой автомобиль «Kia», который выехал на встречную полосу движения и спровоцировал столкновение пяти автомобилей. Первый удар пришелся на пассажирскую «Газель», и рикошетом были зацеплены еще три легковых авто. От сильнейшего удара «Газель» перевернулась и упала на боковую часть корпуса. В Управление МВД также уточнили, что в результате столкновения автомобилей пожара не произошло.

 
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Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:27
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