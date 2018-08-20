Селена Гомес сделала с подругами одинаковые татуировки

По словам артистки, чтобы ни случилось в жизни, её лучшие подруги - Кортни Бэнкси, Ракель Стивенс и Эшли Кук, постоянно рядом с ней. В знак дружбы знаменитости решили наколоть на ногах и руках цифру «четыре», которая много значит для всех них.Вместе с именинницей Селена Гомес приняла решение набить ещё один нательный рисунок, а именно цифру «один». Данное число для них означает что-то важное. Об этом певица поведала поклонникам в своём микроблоге Instagram, создав немалую интригу.