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Селена Гомес сделала с подругами одинаковые татуировки

26-летняя Селена Гомес в соцсети Instagram поделилась с фанатами фото с новыми нательными рисунками. Знаменитость со своими подругами ко дню рождения Кортни Бэнкси в качестве подарка сделала одинаковые татуировки.

Селена Гомес сделала с подругами одинаковые татуировки


По словам артистки, чтобы ни случилось в жизни, её лучшие подруги - Кортни Бэнкси, Ракель Стивенс и Эшли Кук, постоянно рядом с ней. В знак дружбы знаменитости решили наколоть на ногах и руках цифру «четыре», которая много значит для всех них.

Селена Гомес сделала с подругами одинаковые татуировки


Вместе с именинницей Селена Гомес приняла решение набить ещё один нательный рисунок, а именно цифру «один». Данное число для них означает что-то важное. Об этом певица поведала поклонникам в своём микроблоге Instagram, создав немалую интригу.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:00
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