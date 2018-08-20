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В продажу выходят смартфоны Meizu 16 и Meizu 16 Plus

Представители компании Meizu сообщили о том, что с сегодняшнего дня в продаже начнут появляться новые флагманские смартфоны Meizu 16 и Meizu 16 Plus. Эти устройства были анонсированы в первых числах августа.

В продажу выходят смартфоны Meizu 16 и Meizu 16 Plus


По неофициальным данным, на эти мобильные девайсы было оформлено много заявок по предзаказу, однако у аналитиков еще нет точной информации по данному поводу. Тем не менее, уже ясно, что Meizu 16 и Meizu 16 Plus действительно заинтересовали публику.

Meizu 16 обладает 6-дюймовым экраном, а 16 Plus имеет 6,5-дюймовую диагональ. В аппаратной основе каждой новинки установлен процессор Snapdragon 845. Конфигурация камер у девайсов тоже одинаковая, а вот емкость аккумуляторов разная – 3010 и 3640 мАч. Покупателям будут доступны Meizu 16 в версиях 6/64, 6/128, 8/128 Гб и Meizu 16 Plus в модификациях 6/128, 8/128 и 8/256 Гб. Цена младшей модели стартует от 395 долларов, а стоимость старшего флагмана имеет начальный ценник с показателем 468 долларов.

 
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Добавил: Мирный Роман Сегодня, 12:55
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