Ольге Бузовой предрекли болезни и скорый конец от неистового трудоголизма

Согласно массовому общественному мнению, вокальный талант не имеет в Ольге Бузовой никакого отношения, но, тем не менее, именно в этой области молодой женщине удалось добиться наибольшего успеха.Основной упор Бузова делает на свой невероятную трудоспособность, о чем не забывает напоминать пользователям в Instagram., - написала в комментарии к очередному посту Ольга.На снимке Бузова позирует с короткими волосами и минимумом косметики. Фанаты пришли к выводу, что Ольге очень подходит именно такая прическа и восхищались ее упорством и трудолюбием.Однако хейтеры отметили, что постоянные напоминания Бузовой о своем трудоголизме уже порядком надоели, а с таким загруженным графиком работы она либо будет постоянно болеть, либо вообще не исключен летальный исход.