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Ольге Бузовой предрекли болезни и скорый конец от неистового трудоголизма

Неизменная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова приобрела за последние два года невероятную популярность благодаря своему упорному трудоголизму, но, по мнению хейтеров, это может привести ее к болезням и даже смерти.

Согласно массовому общественному мнению, вокальный талант не имеет в Ольге Бузовой никакого отношения, но, тем не менее, именно в этой области молодой женщине удалось добиться наибольшего успеха.

Ольге Бузовой предрекли болезни и скорый конец от неистового трудоголизма

Основной упор Бузова делает на свой невероятную трудоспособность, о чем не забывает напоминать пользователям в Instagram.

«Я всегда говорила, что побеждает только тот, кто упорно трудится. Кто готов за свое дело не спать ночами, искать лучшие варианты развития. Так было с моим брендом одежды и рестораном. Когда я вижу все ваши фотографии и отзывы, это заряжает меня на 100% энергией. И я продолжаю работать, вы - моя мотивация», - написала в комментарии к очередному посту Ольга.

Ольге Бузовой предрекли болезни и скорый конец от неистового трудоголизма

На снимке Бузова позирует с короткими волосами и минимумом косметики. Фанаты пришли к выводу, что Ольге очень подходит именно такая прическа и восхищались ее упорством и трудолюбием.

Однако хейтеры отметили, что постоянные напоминания Бузовой о своем трудоголизме уже порядком надоели, а с таким загруженным графиком работы она либо будет постоянно болеть, либо вообще не исключен летальный исход.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:50
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