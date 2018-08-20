Ольге Бузовой предрекли болезни и скорый конец от неистового трудоголизма
Неизменная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова приобрела за последние два года невероятную популярность благодаря своему упорному трудоголизму, но, по мнению хейтеров, это может привести ее к болезням и даже смерти.
Согласно массовому общественному мнению, вокальный талант не имеет в Ольге Бузовой никакого отношения, но, тем не менее, именно в этой области молодой женщине удалось добиться наибольшего успеха.
Основной упор Бузова делает на свой невероятную трудоспособность, о чем не забывает напоминать пользователям в Instagram.
«Я всегда говорила, что побеждает только тот, кто упорно трудится. Кто готов за свое дело не спать ночами, искать лучшие варианты развития. Так было с моим брендом одежды и рестораном. Когда я вижу все ваши фотографии и отзывы, это заряжает меня на 100% энергией. И я продолжаю работать, вы - моя мотивация», - написала в комментарии к очередному посту Ольга.
На снимке Бузова позирует с короткими волосами и минимумом косметики. Фанаты пришли к выводу, что Ольге очень подходит именно такая прическа и восхищались ее упорством и трудолюбием.
Однако хейтеры отметили, что постоянные напоминания Бузовой о своем трудоголизме уже порядком надоели, а с таким загруженным графиком работы она либо будет постоянно болеть, либо вообще не исключен летальный исход.
Согласно массовому общественному мнению, вокальный талант не имеет в Ольге Бузовой никакого отношения, но, тем не менее, именно в этой области молодой женщине удалось добиться наибольшего успеха.
Основной упор Бузова делает на свой невероятную трудоспособность, о чем не забывает напоминать пользователям в Instagram.
«Я всегда говорила, что побеждает только тот, кто упорно трудится. Кто готов за свое дело не спать ночами, искать лучшие варианты развития. Так было с моим брендом одежды и рестораном. Когда я вижу все ваши фотографии и отзывы, это заряжает меня на 100% энергией. И я продолжаю работать, вы - моя мотивация», - написала в комментарии к очередному посту Ольга.
На снимке Бузова позирует с короткими волосами и минимумом косметики. Фанаты пришли к выводу, что Ольге очень подходит именно такая прическа и восхищались ее упорством и трудолюбием.
Однако хейтеры отметили, что постоянные напоминания Бузовой о своем трудоголизме уже порядком надоели, а с таким загруженным графиком работы она либо будет постоянно болеть, либо вообще не исключен летальный исход.